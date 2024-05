Ein 15-Jähriger bricht alle Rekorde in Tetris und erzählt Papa stolz, wie viel Geld er damit verdient hat

Was hat Alex T noch geschafft? 10 Millionen Punkte waren für den 15-Jährigen nicht genug. Er spielte weiter und knackte die unglaubliche Grenze von 16 Millionen Punkte. Das ist beinahe doppelt so viel, wie der bisherige Rekordhalter je erreicht hatte.

Am 11. März war es so weit und Alex T erreichte stolze 10 Millionen Punkte in Tetris. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter namens PixelAndy hatte „nur“ 8,9 Millionen geschafft. Das war im Januar 2024.

