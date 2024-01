„Ich spüre meine Finger nicht mehr“: Ein 13-Jähriger spielt als erster Mensch der Welt Tetris durch

Alternativ wäre es möglich, dass die Jagd nach dem höchsten Highscore bis Level 157 beginnt. So oder so kann der 13-Jährige besonders stolz auf sich sein, weil er als erster Mensch der Welt das Ende von Tetris erreicht hat.

Die Blöcke in Level 146 sind nämlich dunkel und ähneln sich in ihrer Farbe. Auf seinem Bildschirm sahen die Blöcke für Blue Scuti sehr ähnlich aus, weshalb er dieses Level als die größte Herausforderung bezeichnete.

Blue Scuti hat es geschafft, so viele Level zu spielen, dass das Spiel eingefroren ist. Dabei handelt es sich um den „True Killscreen“, der das Ende von Tetris definiert. Bislang ist es nur einer KI gelungen, das Einfrieren auf Level 237 auszulösen. Der Killscreen wird also nicht immer beim gleichen Level ausgelöst.

Was erwartet einen am Ende von Tetris? Das Ende von Tetris ist kein klassisches Ende:

