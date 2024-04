Spieler zieht in MMORPG einen Boss-Move durch, blamiert Studio vor aller Welt

Ein Spieler des MMORPG MapleStory stand vor einem Rekord: Der Twitch-Streamer Niru sollte weltweit der erste Spieler werden, der Level 300 erreicht. Ein Vorhaben, in das er mehr als 10.000 Stunden investiert haben muss. Doch der Spieler nutzte die Chance seines Erfolgs für den Protest. In der Stunde des Triumphs geigte er dem Studio hinter dem MMORPG mal so richtig die Meinung.

Das war der Plan:

Am 25. April sollten Spieler des MMORPGs „MapleStory“ einen Höhepunkt erleben.

Der Twitch-Streamer Niru sollte der erste Spieler werden, der Level 300 in MapleStory erreicht. Das erfordert einen riesigen Aufwand: Niru hat in den letzten 365 Tagen 8.604 Stunden MapleStory auf Twitch gestreamt. Im Schnitt hatte er etwa 104 Zuschauern.

Entwickler Nexon wollte den Spieler im Moment seines Triumphs ehren, doch der machte dabei nicht mit. Vor mehr als 21.000 Zuschauern sagte er den Machern des MMORPGs so richtig die Meinung. Dann verzichtete auf das so wichtige Level-Up, loggte aus und spielte lieber Zelda.

MMORPG-Studio bewirbt Twitch-Streamer selbst

So wollte MapleStory ihn ehren: MapleStory bewarb den Twitch-Streamer Niru am 25. April über den offiziellen Twitter-Account. Das sei der „World First Level 300“, hier solle man zuschauen (via twitter).

Spieler hört kurz vor Level 300 einfach auf – Kritisiert MMORPG-Firma

Was ging schief? Der Streamer war nach Stunden des Grinds tatsächlich kurz vor Level 300. Niru hörte aber bei exakt 99,993 % damit auf, MapleStory zu spielen. Da hatte er erneut fast 17 Stunden in das MMORPG gesteckt.

Er kritisierte im Twitch-Stream vor in der Spitze 21.458 Zuschauern das MMORPG und den Publisher Nexon.

Dann loggte er aus und spielte am nächsten Tag Zelda: Ocarina of Time.

In MapleStory gibt es 2 Arten von Servern. “Heroic-Server”, sogenannte Reboot-Welten sind Free2Play-freundlich. Die ursprünglichen “Interactive-Welten” sind für Free2Play-Spieler feindlicher, sie sind “Pay2Win.”

Streamer schimpft auf MapleStory und das viele Pay2Win

Wie kritisierte er den Publisher? Der Twitch-Streamer sagt, er sei wahrscheinlich der Spieler, der weltweit die meiste Zeit in MapleStory investiert hat, er wisse also, wovon er rede.

Vieles in MapleStory mache einfach keinen Sinn. Er wolle die Gelegenheit nutzen, dass den Spielern mal zu erklären, damit sie es vielleicht einsehen:

So kritisierte er, dass MapleStory als Free2Play-Spieler auf den “Interactive Worlds” wenig Spaß mache – das müsse sich dringend ändern

Er kritisierte, dass es zu viele Pay2Win-Welten gibt, wodurch die Spieler-Basis ausgedünnt werde

Er ärgerte sich über nicht-handelbare Upgrade-Items

Monierte, dass die Ökonomie von MapleStory an einzelnen Events hing

Kritisierte den Cash-Shop des MMORPGs

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Streamer weigert sich auf Level 300 zu leveln

So endete der Stream: Nach fast 18 Stunden sagte er dann: Er werde jetzt den Stream beenden. Er habe keine Lust mehr, das MMORPG zu spielen oder aufzuleveln.

Dann bedankte er sich bei den Fans.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

„Ich hab damit viel riskiert, aber ich will echt, dass sich das Spiel ändert“

Das sagt er: Der Streamer entschuldigt sich dafür, dass er zu diesem Schritt greifen musste, aber er sagt: Hätte er einfach Level 300 gemacht, hätte sich nichts geändert. Aber das Spiel im Moment weiterzuspielen, sei es einfach nicht wert.

Er wisse, dass er viel damit geopfert habe, nicht auf Level 300 zu gehen. Aber er wolle wirklich, dass sich MapleStory ändert.

So wird das diskutiert: Ein Nutzer auf reddit sagt treffend: Niru habe tatsächlich viel geopfert. Er hatte die Möglichkeit, auf Level 300 zu gehen und für immer der Vorzeige-Streamer von MapleStoy zu sein, mit der vollen Unterstützung von Nexon.

Jetzt werde er von Nexon sicher nie wieder unterstützt werden.

Davon hat jeder MMORPG-Spieler schon mal geträumt

Das steckt dahinter: Das ist ein wahr gewordener Traum eines MMORPG-Spielers: Den Moment zu erreichen, in dem man in einem MMORPG, was Besonderes ist und einem sogar der Publisher zuhört, und den Moment dann zu nutzen, um all den aufgestauten Frust, den jeder MMORPG-Spieler hat, mal loszuwerden.

Das ist eine wahr gewordene Rache-Phantasie.

Es stellt sich aber natürlich die Frage, ob dieser eine Moment dann so lange Zeit des Grinds wert war. Hoffentlich hat ihm MapleStory bis zu dem Moment wenigstens, Spaß gemacht.

