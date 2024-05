Director von Cyberpunk 2077 wird emotional nach Steam-Höhenflug: „Danke euch für die 2. Chance“

Snoop Dogg und Co. – 5 bekannte Welt-Größen, die in Videospielen auftreten

Cyberpunk 2077 ist in seiner Gänze eine Erfolgsgeschichte. Trotz mehrere Verschiebungen des Release-Datums und einem holprigen Start ist es den Entwicklern gelungen, am Ende ein richtig gutes Produkt abzuliefern, auf das sie sichtlich stolz sind.

Das kommt auch auf Steam gut an, sodass man jetzt mit 95 % positiven Reviews in den letzten 30 Tagen dasteht (Stand 13.05.2024). Der Gesamtwert liegt bei 83 % – und das ist nach der Negativwelle zu Beginn mehr als beachtlich. Für die Ausdauer wurde Cyberpunk 2077 auch mit dem Award für das Best Ongoing Game ausgezeichnet – was viele kritisierten.

Wo steht Cyberpunk 2077 jetzt? All die Verbesserungen haben letztlich dazu geführt, dass Cyberpunk 2077 am Ende ein richtig gutes Spiel geworden ist. Zwar wurde Cyberpunk 2077 niemals die große Revolution des Gamings, die damals viele Fans nach dem ersten Trailer erwartet hatten, aber es ist ein richtig starkes Spiel.

So war Cyberpunk zum Start: Die „zweite Chance“ hatte Cyberpunk 2077 auch bitter nötig. Denn das Spiel war alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Zwar gab es schon vor dem Release knapp 8 Millionen Vorbestellungen, aber die Veröffentlichung zählt als einer der schlechtesten Releases überhaupt. Viele Bugs plagten das Spiel und gerade auf der älteren Konsolen-Generation war Cyberpunk in vielen Fällen überhaupt nicht zuverlässig spielbar.

Was hat Sasko gesagt? Auf Twitter/X veröffentlichte Sasko einen Tweet. Der zeigt einen Screenshot der aktuellen Bewertung von Cyberpunk 2077 auf Steam, mit einer Bewertung von 95 % in den letzten 30 Tagen dazu schrieb er:

