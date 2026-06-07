Wie geht es mit Guild Wars 2 weiter? Das passiert jetzt, da der Nachfolger angekündigt ist

MMO-Fans konnten auf dem Summer Game Fest 2026 aufhorchen, denn mit Guild Wars 3 kündigte ArenaNet die Fortsetzung ihrer MMORPG-Reihe an. Aber was passiert mit Guild Wars Reforged und Guild Wars 2? Diese Frage beantwortete man in einem neuen Video.

Nur einen Tag nach dem Summer Game Fest und der Ankündigung, dass Guild Wars 3 im Herbst 2027 mit einer Beta startet, veröffentlichte ArenaNet ein neues YouTube-Video, in dem man über die Zukunft der Guild-Wars-Reihe spricht.

Als Erstes spricht Studio-Chef Colin Johanson (im Titelbild zu sehen), der versichert, dass es trotz der Entwicklung von Guild Wars 3 auch mit Guild Wars Reforged und Guild Wars 2 weitergehen soll. Im Zuge dessen kündigt man direkt auch an, wie es in beiden Spielen weitergeht.

Video starten Guild Wars 3 hat jetzt einen Trailer und kündigt Beta-Start an Autoplay

Guild Wars Reforged kommt auf eine neue Plattform

Wie geht es mit Guild Wars Reforged weiter? Nachdem Johanson den Fans versichert, dass man die beiden Vorgänger trotz des neuen Teils noch für viele Jahre supporten will, lässt er Entwickler hinter den Titeln zu Wort kommen.

Zuerst spricht Stephen Clarke-Willson, Game Director hinter Guild Wars Reforged, über die Neuauflage des ersten Teils, die im Dezember 2025 erschienen ist. Laut ihm spielte die Hälfte der Steam-Spieler das MMORPG im ersten Monat auf dem Steam Deck. Darauf aufbauend arbeitet man aktuell an einer Version für Mobile. Die Server der mobilen Version sollen dabei zu denen der PC-Version gehören und PC-Spieler sollen das Spiel auf Mobile ohne zusätzliche Kosten erhalten können.

Zudem kündigt man an, dass an einer völlig neuen Art von Content gearbeitet wird, nachdem 2 ihrer neuen Dungeons erfolgreich gewesen waren.

Detaillierte Infos zur Zukunft seht ihr im Ankündigungsvideo:

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4 neue Initiativen, aber erstmal keine neuen Erweiterungen für Guild Wars 2

Wie geht es mit Guild Wars 2 weiter? Bezüglich Guild Wars 2 kommt Game Director Josh Davis zu Wort. Für die Zukunft von Guild Wars 2 arbeitet man an 4 großen Initiativen . Darunter etwa am neuen Hollow-System, um Guild Wars 2 mit dem kommenden Guild Wars 3 zu verbinden. Dadurch sollen Errungenschaften der Spieler rübergebracht werden.

Auch an Guild Wars 2 selbst möchte man ran. Davis erklärt, dass man das MMORPG modernisieren möchte, insbesondere soll der alte Content an moderne Design-Standards angepasst werden. Dafür möchte man auf Feedback der Community eingehen und zudem den Workflow der Entwicklung verbessern.

Nach über einem Jahrzehnt arbeitet man als 3. Initiative an einer neuen Borderlands-Map. Diese wird für den World vs. World -Modus genutzt, in dem sich 3 Server in einer großen Belagerung bekämpfen.

Die spannendste Ankündigung ist aber wohl eine neue Open-World-Map in Orr, die bereits ein erstes Häppchen sein soll für die Welt von Guild Wars 3.

Wer sich aber auf neue Erweiterungen gefreut hat, wird enttäuscht. Im September endet die aktuelle Erweiterung, Visions of Eternity. Aufgrund der 4 vorher genannten Initiativen konzentriert sich ArenaNet erstmal nicht auf neue Erweiterungen. Nach dem Release von Guild Wars 3 möchte man aber wieder die Arbeit an großen Content-Updates aufnehmen.

Wie steht ihr zur Zukunft von Guild Wars Reforged und 2? Findet ihr das gut oder sollten sich die Entwickler nur auf Guild Wars 3 konzentrieren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Guild Wars 3 war nicht die einzige MMORPG-Ankündigung auf dem Summer Game Fest 2026: Aion 2 wird das größte MMORPG 2026, doch sein Schicksal könnte schon besiegelt sein