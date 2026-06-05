Summer Game Fest enthüllt Guild Wars 3 – Release auf PC, PS5, Beta im Herbst 2027

Beim Summer Game Fest 2026 haben die Verantwortlichen von ArenaNet den neuen Trailer zu Guild Wars 3 enthüllt.

Was hat ArenaNet gezeigt? Ihr kehrt zurück in die Welt von Tyria! 14 Jahre nach dem ursprünglichen Release von Guild Wars 2 erscheint der lang erwartete Nachfolger.

Besonders interessant: Die Beta soll im Herbst 2027 erscheinen, registrieren kann man sich unter guildwars3.com. Allerdings solltet ihr beachten, dass man sich nur für die Chance registriert, als einer der ersten mitzuspielen – eine Garantie gibt es wohl nicht.

Was bringt Guild Wars 3? Auf der Bühne sprachen die Verantwortlichen von einer völlig neuen Art MMO-Erfahrung, sowie einem Release auf PC und PS5. In der Ankündigung ist von einem Action-Adventure-MMORPG sowie einer modernen Evolution des Genres die Rede.

Laut Pressemitteilung könnt ihr mit folgenden Inhalten rechnen:

Ihr könnt alleine oder mit anderen spielen

Bedeutsame Beziehungen aufbauen – mit anderen Spielern oder NPCs

Viel mehr ist nach aktuellem Stand noch nicht bekannt. Aber: Man kann sich von nun an für den Newsletter des Spiels anmelden, um keine weiteren Infos zu verpassen.

Guild Wars 3 stellt die lang erwartete Fortsetzung des Klassikers Guild Wars 2 dar. Bisher sind noch nicht allzu viele Informationen bekannt, aber wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden. Diese News wird ergänzt, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Weitere Infos rund ums Summer Game Fest: Hier ist der Live-Ticker zu allen Trailern und Ankündigungen.