Cyberpunk 2077 wird das beste fortlaufende Spiel, obwohl es gerade seinen finalen Patch erhalten hat – Was ist das los?

Bei den Game Awards 2023 ist viel Erwartetes passiert, es gab aber auch einige Überraschungen. Die Auszeichnung für das beste fortlaufende Spiel ging in diesem Jahr trotz starker Konkurrenz an Cyberpunk 2077. Das sorgt bei der Community zwar für viel Freude, jedoch auch für Verwirrung.

In welcher Kategorie gewann Cyberpunk 2077? Bei den Game Awards 2023 wurde Cyberpunk 2077 als bestes fortlaufendes Spiel geehrt. In der Kategorie setzte sich das Spiel von CD Projekt Red gegen die folgenden Konkurrenten durch:

Was sind die Voraussetzungen für bestes fortlaufendes Spiel ? Best Ongoing ist eine von insgesamt 32 Kategorien der Game Awards 2023. Auf der Homepage der Auszeichnung wird die Kategorie wie folgt beschrieben:

Verliehen an ein Spiel für die herausragende Entwicklung von fortlaufenden Inhalten, die das Spielerlebnis im Laufe der Zeit weiterentwickeln.

Damit sind zumeist Games gemeint, die über Jahre hinweg stetig weiterentwickelt und mit frischem Content versorgt werden. Dazu zählen meist langfristig unterstütze Spiele mit regelmäßigen Patches. In den letzten Jahren gewannen unter anderem Final Fantasy 14 (2021 und 2022), No Man’s Sky und Fortnite.

Ist Cyberpunk 2077 ein fortlaufendes Spiel? Tatsächlich ist Cyberpunk 2077 kein fortlaufendes Spiel, wie es Final Fantasy 14 oder Fortnite sind. Das AAA-Game erschien im Dezember 2020. Zwar erhielt es seither durchgehend Patches, diese fokussierten sich aber vor allem auf Bug-Fixes, Quality-of-Life-Features und zum Release versprochenen, aber fehlenden Content.

CD Projekt Red blieb aber durchgehend am Ball: Bereits Patch 1.5 vergangenes Jahr bügelte die gröbsten Probleme aus. Mit Version 2.0 wurde aus Cyberpunk 2077 schlussendlich das Spiel, auf das sich die Spieler seit der Ankündigung gefreut hatten. Mit dem jetzt neu erschienenen und offiziell finalen Patch 2.1 implementierte der Entwickler sogar eine U-Bahn.

Der Release des DLCs Phantom Liberty ist schon eher der fortlaufende Content , der für eine Nominierung in der Kategorie benötigt wird. Dieses in Kombination mit den Patches 2.0 sowie 2.1 waren der Grund für die Nominierung.

Hat Cyberpunk 2077 eine Auszeichnung verdient? Kurz und bündig: Ja. Cyberpunk 2077 ist heute ein exzellentes Spiel, dass euch viele qualitativ hochwertige Spielstunden bietet.

Cyberpunk 2077 hat zwar zum Release nicht den Erwartungen entsprochen, CD Projekt Red hat sich aber über zwei Jahre hinweg richtig ins Zeug gelegt. Die meisten Kritikpunkte konnten sie ausmerzen, viele Bugs wurden aufgelöst und fehlender Content nachgereicht.

Ich persönlich vermisse noch einen Multiplayer in Night City, bin aber auch ohne sehr glücklich mit dem, was Cyberpunk 2077 jetzt ist.

Das Game und auch das Studio hat für all die Mühen definitiv eine Auszeichnung verdient. Vermutlich sahen das die Organisatoren der Game Awards ebenfalls so.

Leider gibt es keine Kategorie wie Bestes Comeback , was ja auch gut ist – wir wünschen uns ja, dass alle Spiele schon zum Release reine Perfektion sind. Im Hinblick darauf war bestes fortlaufendes Spiel vermutlich die passendste Nominierungsmöglichkeit, wenn man Phantom Liberty und die letzten Patches mit einbezieht.

Die Reaktionen der Communitys der anderen Games sind gemischt

Was sagt die Fortnite-Community? In einem Thread auf reddit zu Fortnite, in dem genau das lamentiert wird, steht im am meisten geupvoteten Kommentar von User BloodyTears92 (via reddit), dass Cyberpunk es verdient hat und Final Fantasy 14 es vermutlich sonst geworden wäre.

Viele der User stimmen hier zu: MrTripl3M (via reddit) schreibt, man könne CD Projekt Red definitiv für ihre harte Arbeit gratulieren, aber Cyberpunk 2077 sei eben kein klassisches fortlaufendes Spiel. BayleefMaser123 (via reddit) weist darauf hin, dass Final Fantasy 14 zuletzt zweimal gewonnen hat und sich die User so oder so aufgeregt haben. Wieder andere diskutieren, ob Fortnite 2023 genug guten Content geliefert habe.

Was sagen die Genshin-Impact-Spieler? In einem ähnlichen Thread aus der Genshin-Impact-Community (via reddit) wiederum feiern die User die starke Konkurrenz. Zwar habe Genshin ein tolles Jahr hinter sich, aber ein Baldur’s Gate 3 habe absolut verdient Game of the Year gewonnen. Im Post selbst wird auch die tolle Leistung des direkten Konkurrenten Fortnite gelobt.

Die Kommentare darunter sind jedoch eindeutig: Die Spieler sind nicht frustriert, weil ihr Favorit verloren hat. Sie sind frustriert, weil sie gegen Cyberpunk 2077 verloren haben. Wieder andere schließen sich hingegen dem Lob für Baldur’s Gate 3 an.

In den Communitys zu Final Fantasy 14 und Apex Legends ist es vergleichsweise ruhig. Letztere diskutiert aktuell vor allem die angekündigte Kollaboration mit Final Fantasy 7 Rebirth.

Wie geht es euch: Denkt ihr, Cyberpunk 2077 hat die Auszeichnung verdient erhalten? Wer war euer Favorit? Schreibt es uns in die Kommentare.

