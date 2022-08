Cyberpunk Edgerunners: Fans des RPG-Epos feiern den Netflix-Trailer, aber hoffen auch auf eine coole Story

Netflix erschafft in Kooperation mit dem Open-World-Action-Rollenspiel Cyperpunk 2077 eine Serie im Anime-Stil. Um den Fans eine Kostprobe zu liefern, gab es schonmal einen actionreichen Trailer sowie einen ungefähren Release-Zeitraum. Alles Wichtige erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Worum geht es in der Serie? Die Netflix-Serie erzählt eine eigene Story in der von CD-Project entwickelten Welt. Dabei geht es hauptsächlich um einen Straßenjungen, der in der Stadt „Night City“ überleben möchte. Um das zu bewerkstelligen, wählt er den Weg eines Cyberpunks und gerät so mit seiner Gang ständig in wilde Kämpfe und Schießereien.

Die Serie ist in Kooperation mit CD-Project und dem japanischen Animationsstudio „Trigger“ entstanden. Dabei arbeitet das Studio seit 2018 an der Anime-Serie, die insgesamt 10 Folgen besitzt.

Was sagen die Fans zum Trailer? Fans von Cyberpunk 2077 finden den Trailer perfekt abgestimmt. Er spoilert wenig bis kaum von der eigentlichen Story und macht Lust auf mehr. Die Action, sowie die Animationen des Studios werden als gelungen empfunden. Sogar die Soundeffekte sind 100 % vom Original-Spiel übernommen worden, was den Wiedererkennungswert steigert.

Jedoch hoffen viele, dass nicht nur das Aussehen der Serie überzeugt. Fans des RPGs wünschen sich auf YouTube auch eine coole Story:

„Ich liebe die komplizierten Details. Alles sieht gut verarbeitet aus. Hoffe, die Geschichte ist gut.“ – TheGameSlave2

„Das Charakterdesign von ‚Trigger‘ enttäuscht nie und ihre Actionszenen sind immer ein blöder Hype. Ich bin nur gespannt, wie die Geschichte sein wird.“ – Undead Corsair

Trotz dessen sind die Spieler gespannt, da es viele Details vom Spiel auch in die Serie geschafft haben. Dabei meint YouTuber-User Zyad Apo folgendes:

„Super aufgeregt darauf. Das Aussehen der Stadt, das Geräusch des Holocalls, der Sandevistan-Effekt, das Hacking-Interface und so viele Dinge, die man aus dem Spiel erkennen kann.“

Fans sind sich also einig, dass hier eine coole Serie im Anmarsch ist. Lange müsst ihr jedenfalls nicht mehr warten, denn Netflix nennt den September als Release-Zeitraum. Ein genaues Datum existiert jedoch noch nicht. Dieses wird aber möglicherweise bereots im Laufe der kommenden Wochen preisgegeben.