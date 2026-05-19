Verrücktes Action-Spiel lässt euch jetzt als Katze heißen Männern den Hintern versohlen

Es gibt viele Spiele, die auf absurde Konzepte setzen, so auch Love and Deepspace. Ein neues Update zeigt, wie verrückt es noch werden kann, und verwandelt den Spieler in eine Katze.

Love and Deepspace ist ein kostenloser Mobile-Titel aus China, der 2024 erschienen ist. Das Spiel mixt Action-Gameplay mit dem Otome-Genre. Das sind storyfokussierte Spiele, die eine Protagonistin haben und ihr mehrere männliche Verehrer entgegenstellen.

Darum dreht sich auch die Gacha-Mechanik im Spiel: Ihr könnt in verschiedenen Bannern neben Outfits auch (gerne mal freizügige) Erinnerungen ergattern, die euch nicht nur im Kampfsystem helfen, sondern romantische Szenen mit den Love-Interests freischalten. Dabei investiert ihr In-Game-Währung, könnt aber wie für solche Titel üblich auch Echtgeld investieren.

Das Spiel scheint auch gut anzukommen, denn laut PocketGamer.biz hat es in 2 Jahren fast 1 Milliarde US-Dollar eingespielt. In einem neuen Trailer kündigte man aber die wohl absurdeste Szene an: Man selbst wird zur Katze:

Video starten Love and Deepspace zeigt im neuen Trailer eine besondere Szene, in der ihr selbst eine Katze seid Autoplay

Er würde uns lieben, wenn wir ein Wurm wären

Was sieht man im Trailer? Im Trailer sieht man sich selbst meist aus der Sicht einer Katze, und der Charakter Sylus kuschelt mit einem und flirtet dabei mit einer tiefen Stimme. Dabei bleibt es aber nicht, und unter dem Shirt des Mannes kann man dann noch Bauchmuskeln erkunden .

Zum Schluss verkloppt die Katze mit ihren Tatzen dann noch den Hintern der Figur und am Ende knutscht man wieder als Mensch herum. Zusätzlich zu dieser Erinnerung wird man ab dem 22. Mai noch Outfits und Fotoposen ergattern können.

Wie kommt der Trailer bei der Community an? Aufgrund seiner recht absurden Prämisse kommt dieser Trailer bei der Community unter dem YouTube-Video ziemlich gut an – vor allem aber die Szene mit dem Hintern. So fällt @marijane3386 direkt die Physik auf, die in der Szene sichtbar ist.

Für @chibiFreak52 steht fest: Sylus würde uns lieben, wenn wir ein Wurm wären. Bestätigt.

Bedenkt aber, dass diese Erinnerung nur im Gacha-System erhältlich ist. Ihr braucht also viel Glück und Echtgeld, um sie gezielt erhalten zu können. Solltet ihr für solche Glücksspielmechaniken anfällig sein, solltet ihr das Spiel eher meiden.

Falls ihr auf das Spiel an sich gar keine Lust habt, könnt ihr euch diese Erinnerungen aber auch in YouTube-Videos anschauen. Auch auf der gamescom 2025 war Love and Deepspace ein großes Thema: Shooter ade: Warum zwei Gamescom-Hits beweisen, dass die Gaming-Branche Frauen als Spielerinnen immer noch unterschätzt