Ein Gacha-Game, von dem ihr vielleicht noch nie gehört habt, macht schätzungsweise doppelt so viel Geld wie Genshin

Zu den bekanntesten Gacha-Games, die man auf dem Smartphone spielen kann, zählen Genshin Impact und Pokémon TCG Pocket. Doch Marktschätzungen zufolge soll ein ganz anderer Titel die Nase vorn haben, was den Umsatz angeht.

Welches Spiel macht wohl den meisten Umsatz? Love and Deepspace ist ein Ableger der Spielreihe „Mr. Love“, in der vor allem 5 gut aussehende Männer im Mittelpunkt stehen.

Im Kern handelt es sich bei dem Gacha-Spiel um eine Dating-Simulation. Ihr könnt 5 junge Männer daten, mit ihnen eine Beziehung eingehen und intime Momente erleben.

Die Zwischensequenzen sind dabei aufwendiger animiert als bei anderen Dating-Simulationen. Zudem könnt ihr ein wenig interagieren, indem ihr bestimmte Stellen des Körpers berühren könnt.

Nebenbei müsst ihr als Deepspace Hunter in Action-Rollenspiel-Manier ein außerirdisches Volk bekämpfen. Ihr nutzt dabei verschiedene Waffen und Fähigkeiten, um die Gegner zu besiegen.

Es gibt sogar unterschiedliche Kampfmodi, darunter einen Roguelike-Modus namens Abyssal Chaos.

Was sind Gacha-Games? Ein Gacha-Game ist ein Videospiel, in dem Spieler Ingame-Währung ausgeben, um zufällige virtuelle Gegenstände wie Charaktere, Ausrüstung, Karten oder andere Boni zu erhalten. Die Ingame-Währung wird mit echtem Geld gekauft. Der Name leitet sich von japanischen Gachapon-Automaten ab, deren ausgeworfene Items ebenfalls vom Glück abhängig sind.

Ihr selbst spielt dabei eine Frau, deren Namen ihr anpassen könnt. Die 5 Jungs namens Xavier, Zayne, Rafayel, Stylus und Caleb helfen euch im Kampf, wenn ihr nicht gerade mit ihnen auf einem romantischen Date seid. Jeder der Männer hat dabei eine eigene Persönlichkeit.

Love and Deepspace erzielt wohl den größten Gewinn

Wie viel Umsatz generiert es? Gacha Revenue hat eine Marktschätzung veröffentlicht, bei der nur Smartphone-Spiele berücksichtigt werden, die Gacha-Mechaniken nutzen. Dabei zeigt sich, dass Love and Deepspace im Mai 2025 den größten Umsatz gemacht hat.

Love and Deepspace kommt dabei auf einen Umsatz von 60,8 Millionen Euro. Auf Platz 2 steht Pokémon TCG Pocket, das im gleichen Zeitraum 57,8 Millionen Euro eingenommen hat. Dahinter befinden sich bekannte Gacha-Spiele wie Honkai: Star Rail oder Genshin Impact.

Den Großteil des Umsatzes sollen Spieler aus China ausmachen (via wnhub.io). Innerhalb eines Jahres nach dem Release sollen chinesische Spieler rund 178 Millionen Euro ausgegeben haben. Direkt dahinter folgen die USA mit etwa 30 Millionen Euro und Japan mit 26 Millionen Euro. In Europa werden nicht so starke Umsätze erreicht, weshalb der Titel hierzulande eher unbekannt ist.

Wo kommt das Geld her? Wie für ein Gacha-Spiel üblich gibt es unterschiedliche Währungen, die ihr für euer Echtgeld kaufen könnt. Das System ist, wie für das Genre üblich, komplex. Ihr kauft Kristalle, um sie dann in Diamanten umzuwandeln.

Mit den Diamanten könnt ihr dann die Wish-Tickets kaufen. Sie sind meist der Grund, weshalb Spieler ihr Geld ausgeben. Diese Wish-Tickets schalten die Gacha-Mechanik frei, bei der ihr durch Zufall an einen Inhalt kommt, wie etwa:

Story-Inhalte

Sprachnachrichten der Lover

Interaktive Szenen

Hier besteht die Gefahr, dass Spieler nicht die gewünschten Inhalte ziehen und in eine Glücksspiel-Sucht verfallen. Ein Streamer bereut es sogar, für solche „suchterregenden Praktiken“ geworben zu haben.

Du bist selbst betroffen von Spielsucht oder hast Fragen? Das ZDF hat professionelle Anlaufstellen zusammengestellt, die wir hier verlinken.



Hier findet ihr Hilfe bei Spielsucht & Prävention:



– BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

– Spielen mit Verantwortung (BZgA)

– Check dein Spiel (BZgA)

Daneben könnt ihr in monatliche Pässe und Abonnements investieren, die euch mit täglichen Diamanten oder einem beschleunigten Fortschritt belohnen. Es gibt noch viele weitere Ausgabemöglichkeiten wie Outfits oder Ressourcen, doch die wohl größte Gefahr, das Geld auszugeben, sind die Wish-Tickets.

