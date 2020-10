Den Tränen nahe berichtet ein Streamer, wie sehr er es bereut, das Koop-RPG Genshin Impact begleitet zu haben. Er entschuldigt sich und fühlt sich schmutzig.

Genshin Impact zieht noch immer zahlreiche Spieler an und ist eines der großen Games der letzten Wochen. Zahlreiche Streamer und YouTuber sind ebenfalls auf den Hype-Train aufgesprungen und haben Genshin Impact begleitet oder sogar Unsummen Geld in das Spiel gesteckt. Der Streamer Mtashed zieht jetzt einen ersten Schlussstrich. Er konnte wegen seinen Videos nicht mehr schlafen und fühlte sich schmutzig, das Spiel so befürwortet zu haben.

Wer ist das? Mtashed dürften die meisten Leser von MeinMMO bereits kennen, denn er ist ein großer Destiny-Streamer. Seit dem Start von Genshin Impact begleitet er vor allem das Koop-RPG und hat zahlreiche Videos dazu gemacht. Meistens sind das Guides und Erklärungen zu unterschiedlichen Mechaniken, oft aber auch Videos, in denen er das Gebete-System nutzt, um neue Charaktere zu bekommen.

Seine Videos zu Genshin Impact sind beliebt, auf YouTube erreichen sie zwischen 150.000 und 1,7 Millionen Aufrufe.

Mtashed empfiehlt immer mal wieder den Helden Razor.

Was hat er gesagt? In einem seiner neusten Videos spricht Mtashed darüber, dass er seinen Account von Genshin Impact, in den er über 5.000$ gesteckt hat, nicht weiterspielen wird. Er bereut, dass er das Spiel und vor allem das Gacha-System so oft gezeigt hat.

Es sind sehr suchterregende Praktiken in diesem Spiel. Es tut mir leid, wenn ich euch jemals dazu verführt habe, selbst Gebete [das Gacha-System] zu benutzen. Ich fühle mich deswegen schuldig. Ich konnte nur noch schlecht schlafen. Ich mache gerade keine Scherze, ich bereue dieses Spiel begleitet zu haben. Ich bin ein Content-Creator und ich kann das als Betriebsausgabe verbuchen. Und ein einziges Video, mein Tipps-Video, hat mir 7.300 Dollar gebracht [gemeint sind australische Dollar, umgerechnet ca. 5.200 US-Dollar oder 4.400 Euro] und hat quasi für alle Gebete bezahlt, die ich auf diesem Account gemacht habe. Ich weiß, dass andere Menschen das nicht tun können. Und ich weiß, dass vermutlich durch meinen Content angestiftet Leute Geld in diesem Spiel ausgegeben haben.

Dann ist Mtashed sichtlich den Tränen nahe. Er versucht mehrfach Worte zu finden, doch seine Stimme bricht immer wieder. Die entsprechende Passage seht ihr bei Minute 2:27.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Ich bin besorgt, dass ich durch das Promoten dieses Spiels und das Zeigen dieser Waffen andere Leute dazu verführt hat, Geld in diesem Spiel auszugeben und dadurch potenziell finanziellen Schaden zugefügt zu haben. Ich glaube, dieses System ist sehr räuberisch. Ich glaube, dieses System ist Glücksspiel.

Etwas später erklärt er noch:

Ich kann dieses Spiel nicht mehr mit gutem Gewissen promoten. Ich kann dafür nichts mehr ausgeben, denn ich fühle mich dafür schmutzig.

Was zieht Mtashed für Konsequenzen? Im Verlauf diesen Tages stellt Mtashed alle Videos auf privat, in denen er das Gacha-System genutzt und Wünsche verwendet hat. Er bereut, mit diesen Videos womöglich andere Menschen dazu gebracht zu haben, Geld in das Spiel zu investieren, das sie dafür vielleicht gar nicht haben.

In Genshin Impact kann man viel Geld lassen – und dann doch enttäuscht werden. Wie beim Glücksspiel.

Was macht Mtashed nun? Mtashed will Genshin Impact noch weiterhin spielen, allerdings auf einem neuen Free2Play-Account. Dort will er kein Geld ausgeben und lediglich dann Wünsche verwenden, wenn er sich diese im Spiel verdient hat. Das geht nämlich auch über die erspielbare Währung Urgestein (Primogems).

Seinen alten Account will er nur noch für einige Guides und Erklärungen verwenden, ansonsten aber nicht mehr spielen.

Was haltet ihr von der Reaktion des Streamers? Findet ihr gut, wie er hier vorgeht und was er erzählt? Habt ihr auch schon viel Geld in Genshin Impact gelassen?

In einer Umfrage habt ihr uns verraten, wie viel Geld ihr in Genshin Impact schon gelassen habt.