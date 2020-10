Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Im chinesischen Forum hat es ein User so beschrieben: „Die Chance, einen 5-Sterne-Charakter zu bekommen, sind immerhin doppelt so hoch wie wenn dein Autofenster plötzlich bricht.“

Das war interessant: Obwohl fast 60 % der Spieler in der Umfrage noch kein Geld für Genshin Impact ausgegeben haben, hat in den Kommentaren die Mehrheit zumindest für 5,49 € den Mondsegen gekauft. Ihr habt uns eure Gründe mitgeteilt, warum ihr für Genshin Impact schon gezahlt habt oder eben nicht.

Während bei größeren Games ein Whale monatlich etwa 100 $ ausgeben muss, reicht es bei kleineren Facebook-Spielen bereits, wenn es 25 $ pro Monat sind. Das bedeutet also, nur weil jemand bereits über 100 € in Genshin Impact investiert hat, macht es ihn oder sie noch zwangsläufig nicht zu einem „Whale“.

