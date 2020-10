Genshin Impact ist zwar ein Free2Play-Spiel, aber es hat Microtransactions. Habt ihr sie schon genutzt?

Für was kann man in Genshin Impact zahlen? Genshin Impact schlägt aktuell hohe Wellen in der Gaming-Community. Viele Spieler können es kaum glauben, dass ein so hübsches Spiel mit hohem Spaßfaktor und vielen Stunden Gameplay tatsächlich kostenlos ist.

Genshin Impact hat aber durchaus ein Finanzierungs-Modell. Ihr könnt in dem Spiel durch das sogenannte Gacha-System verschiedene Charaktere und Waffen zufällig aus einem Pool ziehen. Dafür müsst ihr eine bestimmte Währung ausgeben.

Diese Währung bekommt man als täglichen Bonus oder man kann sie sich im Spiel verdienen, etwa durch das Erledigen von Quests oder Öffnen von Kisten. Man kann sie aber auch direkt kaufen.

Um schneller an gewünschte Charaktere ranzukommen kann man für folgende Sachen Geld ausgeben:

Mondsegen – Ihr bekommt 300 Schöpfungskristalle und 30 Tage lang 90 Urgesteine pro Tag

Gnostiker Erlebnispass, also eine Art „erweiterter BattlePass“ von Genshin Impact

Schöpfungskristalle, also die Premium-Währung von Genshin, in verschiedenen Mengen

Diluc ist einer der stärksten Charaktere in Genshin Impact und mit 5 Sternen auch einer der seltensten.

Da die Wahrscheinlichkeit seinen Wunsch-Charakter oder Waffe zu ziehen sehr gering sein kann, investieren manche Spieler große Mengen an Geld in Genshin Impact. Wie etwa ein YouTuber, der 2.000 $ zahlte.

Aber wie sieht’s bei euch aus? Habt ihr diese kostenpflichtigen Boni und Microtransactions in Genshin Impact schon genutzt oder kommt das für euch nicht in Frage? Überlegt ihr vielleicht, eine der Optionen zu nutzen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wie kann ich abstimmen? Eure Wahl könnt ihr wie immer im Umfrage-Tool unter dem Artikel treffen. Jeder von euch hat nur eine Stimme, die er vergeben kann, und sobald ihr abgestimmt habt, kann die Wahl nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Die Umfrage endet am Montag, den 12. Oktober.

Viel Spaß beim Abstimmen!