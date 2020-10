Spieler gibt 2.000 $ in Genshin Impact aus, weil er unbedingt einen Helden wollte

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was passierte dann? Lacari gab weiter Geld aus und investierte insgesamt 2.000 Dollar in das eigentlich kostenlose Spiel. Immer wieder hoffte und bettelte er darum, seinen Wunsch-Charakter zu bekommen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist passiert? In Genshin Impact kann man bestimmte Charaktere nur über ein Gacha-System freischalten. Das funktioniert ähnlich wie Lootboxen und enthält nur eine geringe Chance auf den Wunsch-Charakter.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × zwei = achtzehn

Insert

You are going to send email to