Tier List zu Genshin Impact – Die besten Charaktere

Genshin Impact begeistert aktuell Spieler auf PC, PS4, iOS und Android. Wir zeigen euch hierfür eine Tier List mit den besten Charakteren, damit ihr gut gerüstet in den Kampf gehen könnt.

Was zeigt diese Tier List? Genshin Impact hat aktuell 24 unterschiedliche Charaktere zur Wahl. Jeder Charakter hat andere Fähigkeiten und Vorteile. Seit dem Release vom Coop-RPG ist also die Frage, welche Charakter der beste ist.

Ihr könnt insgesamt 4 Charaktere in euer Team nehmen, die sich im besten Fall gegenseitig unterstützen und zusammen gegen jede Art von Gegner gewappnet sind.

Wir sortieren hier die Charaktere nach der Brauchbarkeit. In der S-Tier findet ihr die besten Charaktere in Genshin Impact. Danach kommen A, B, C und D-Tier. Auf der D-Tier findet ihr den schlechtesten Charakter in Genshin Impact.

Die hier gezeigte Tier List besteht aus zahlreichen zusammengetragenen Tier Lists. Natürlich ist das alles Auslegungssache und jeder Spieler kommt mit anderen Charakteren besser klar, doch eine Richtung gibt die Tier List hier auf alle Fälle vor.

Wir binden euch hier schon mal ein Video von Gacha Gamer ein. Hier könnt ihr die unterschiedlichen Charaktere in Action sehen:

Tier List zeigt alle Charaktere aus Genshin Impact

Hier zeigen wir euch jetzt die Tier List zu Genshin Impact. Bedenkt allerdings, dass das Spiel erst einige Tage draußen ist und die Entwickler auch noch Anpassungen an den Charakteren vornehmen können.

S-Tier Diluc (DPS)

Fischl (Support)

Qiqi (Healer)

Venti (Support) A-Tier Xiao (DPS)

Barbara (Healer)

Keqing (DPS)

Chongyun (DPS)

Xiangling (Support, DPS)

Traveler (Anemo) (Support)

Jean (Healer)

Mona (DPS)

Razor (DPS) B-Tier Traveler (Geo) (Support)

Kaeya (Support)

Xingqiu (Support)

Sucrose (Support)

Klee (DPS)

Ningguang (DPS)

Beidou (DPS) C-Tier Noell (DPS, Healer)

Bennett (Support, DPS)

Lisa (Support)

Ningguang (DPS) D-Tier Amber (Support)

Das S-Tier

Wie setzt sich die S-Tier zusammen? Bei der S-Tier findet ihr die Charaktere, die nach den ersten Spielerfahrungen am stärksten bewertet wurden. Wir fassen kurz für euch zusammen, was sie so stark macht.

Das ist Diluc: Diluc steht in jeder Tier List ganz oben. Der Charakter teilt mit seinem Schwert vor allem eine Menge Schaden im Nahkampf aus und das auch konstant. Er sollte also eure Wahl sein, wenn ihr viel Pyro-Schaden auf kurze Zeit ausrichten wollt. Hier müsst ihr aber bedenken, dass ihr viel Zeit in seine Aufwertung stecken müsst und das vor allem Free2Play-Spieler dadurch Schwierigkeiten bekommen.

Diluc gilt als bester DPS-Charakter in Genshin Impact

Das ist Fischl: Als starker Support-Charakter wird immer wieder Fischl genannt. Sie ist mit einem Bogen bewaffnet und kann so auf Entfernung Elekto-Schaden anrichten. Auch wenn sie nur als Support geführt wird, ist sie auch ein solider Damage-Dealer. Sie kann sich zudem noch kurzzeitig in einen Raben verwandeln und so über die Map fliegen. Außerdem ist sie ein 4-Sterne-Charakter und dadurch recht leicht zu erhalten.

Das ist Qiqi: Ein starker Healer ist Qiqi. Sie hat nämlich die Fähigkeit alle Mitspieler zu heilen, und zwar durch den Schaden, den sie ihren Gegnern zufügt. Ihr könnt mit Qiqi also fleißig Cyro-Attacken auf eure Gegner feuern und dadurch eure Mitspieler unterstützen.

Das ist Venti: Als letzter Charakter der S-Tier führen wir Venti auf. Der Supporter ist mit einem Bogen bewaffnet und verteilt Anemo-Schaden. Besonders cool an Venti ist sein Elemental Burst. Er feuert nämlich einen Pfeil ab, der einen großen Sturm hervorruft und dadurch für längere Zeit Schaden bei den umliegenden Gegnern verursacht. Dazu kommt noch, dass seine Attacken kaum Cool-Down-Phasen haben und dadurch schnell einsetzbar sind.

Venti gehört zu den besten Charakteren in Genshin Impact

Das ist das A-Tier

Wie setzt sich die A-Tier zusammen? Hier fassen wir die Infos zu den jeweiligen Charakteren etwas kürzer, damit ihr einen schnellen Überblick habt:

Xiao: Extrem starker Damage-Dealer, der bisher noch umstritten ist – wird vermutlich nochmal generft

Extrem starker Damage-Dealer, der bisher noch umstritten ist – wird vermutlich nochmal generft Barbara: Kann den Charakter, den ihr spielt 3x heilen und hat eine gruppenweite Heilung, die allerdings mit einer großen Abklingzeit einhergeht

Kann den Charakter, den ihr spielt 3x heilen und hat eine gruppenweite Heilung, die allerdings mit einer großen Abklingzeit einhergeht Keqing: Ist verdammt schnell und kann die Attacken ohne große Abklingzeit einsetzen – Schaden ist zwar solide, doch nicht unheimlich hoch

Ist verdammt schnell und kann die Attacken ohne große Abklingzeit einsetzen – Schaden ist zwar solide, doch nicht unheimlich hoch Chongyun: Verteilt schnell Schaden mit geringer Abklingzeit, doch unterm Strich ist der Schaden dabei nicht ganz so groß

Verteilt schnell Schaden mit geringer Abklingzeit, doch unterm Strich ist der Schaden dabei nicht ganz so groß Xiangling: Ist kostenlos freizuschalten und verteilt soliden Pyro-Schaden, der allerdings keine große Reichweite hat

Ist kostenlos freizuschalten und verteilt soliden Pyro-Schaden, der allerdings keine große Reichweite hat Traveler (Anemo): Der Hauptcharkter des Spiels, der einen Wirbelsturm erzeugen kann – ist ein solider Allrounder, wird aber von anderen Charakteren übertrumpft

Der Hauptcharkter des Spiels, der einen Wirbelsturm erzeugen kann – ist ein solider Allrounder, wird aber von anderen Charakteren übertrumpft Jean: Kann Gegner nach oben katapultieren und kann das ganze Team heilen – sie teilt nicht unheimlich viel Schaden aus, lässt durch ihre Attacken aber die Gegner gut kontrollieren

Kann Gegner nach oben katapultieren und kann das ganze Team heilen – sie teilt nicht unheimlich viel Schaden aus, lässt durch ihre Attacken aber die Gegner gut kontrollieren Mona: Kann Gegnern durch ihre Elemental Burst enormen Schaden zufügen, aber auch die Mitspieler aus der Entfernung unterstützen – sie ist daher ideal für eine flexible Rolle im Team

Kann Gegnern durch ihre Elemental Burst enormen Schaden zufügen, aber auch die Mitspieler aus der Entfernung unterstützen – sie ist daher ideal für eine flexible Rolle im Team Razor: Wird immer nützlicher mit der Dauer des Kampfes, denn je öfter er seinen Elemental Burst eingesetzt hat, desto schneller regeneriert er sich

Chongyun ist einer der besseren Kämpfer.

Das B-Tier

Wie sieht es bei der B-Tier aus? Hier findet ihr so mittelmäßige Charaktere. Die unterschiedlichen Tier Lists listen hier auch die Charaktere jeweils anders. Keiner der hier gezeigten Charaktere ist allerdings unfassbar stark und sollte unbedingt genutzt werden.

Wenn ihr also keine anderen Charaktere zur Wahl habt, könnt ihr Kämpfer von hier wählen, doch solltet besser auf die oben genannten Alternativen zurückgreifen.

Klee ordnet sich im Mittelfeld der Charaktere ein.

Das ist das C-Tier

Wie sieht es mit der C-Tier aus? Die Charaktere hier haben allesamt einige Schwächen und schneiden deutlich schlechter ab, als Charaktere aus der S- oder A-Tier. Im direkten Vergleich zieht ihr hier immer den Kürzeren.

Wenn möglich, solltet ihr hier also lieber die Finger von lassen und stattdessen auf andere Kämpfer umsteigen.

Lisa gehört zu den nicht ganz so guten Kämpfern.

Das ist das D-Tier

Wie sieht es mit der D-Tier aus? Einzig Amber landet bei uns auf der D-Tier. Sie ist eine der ersten Charaktere, die ihr spielen könnt, doch außer für die ersten Matches, solltet ihr sie nicht nutzen.

Sie hat zwar Attacken, die soliden Schaden verteilen, doch das machen alle anderen Charaktere auch.

Wenn ihr noch ganz neu in Genshin Impact seid, dann solltet ihr hier schauen:

