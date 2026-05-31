Spieler verliert seinen mächtigsten Panzer aus Warhammer 40.000, weil er eine unscheinbare Figur seines Gegners völlig unterschätzt

Ein Spieler wird in Warhammer 40.000 von seinem Gegner von einer unscheinbaren Figur überrascht. Er selbst erklärt, sein Gegner habe ihn gewarnt. Die Community meint, dass Nicht-Imperiale oft auf unscheinbare Einheiten setzen, die einem stark zusetzen können.

Warhammer 40.000 lässt sich nicht nur am PC oder auf der Konsole erleben, sondern die Spielwelt lebt vor allem von Tabletop und seinen Figuren. Ein Spieler hat sich kürzlich ein erbittertes Tabletop-Gefecht mit einem anderen Spieler geliefert und überraschend verloren. Denn er hat eine Eldar-Einheit seines Gegners völlig unterschätzt.

Einige aus der Community meinen: Die Unscheinbarkeit ist Absicht, um ahnungslose Spieler hereinzulegen.

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Unscheinbare Feuerdrachen zerstören den mächtigsten Panzer des Adeptus Astartes

Wer hat da gegen wen gekämpft? Der Spieler selbst setzte auf dem Schlachtfeld einen sogenannten Land Raider ein. Dieser ist laut offiziellem Warhammer Shop die mächtigste Waffe im Arsenal des Adeptus Astartes und kaum oder nur mit viel Geschick bezwingbar. Den Panzer könnt ihr übrigens auch im Warhammer-RTS Dawn of War ausbilden.

Sein Gegner setzte stattdessen auf eine laut ihm eher unscheinbare Einheit: Die Feuerdrachen. Das ist eine Einheit der Eldar, die auf die Jagd von Fahrzeugen und anderen schwer gepanzerten Gegnern spezialisiert ist.

Der Spieler berichtet auf Reddit, dass er die Feuerdrachen völlig unterschätzt habe und ihm diese seinen Panzer zerlegt hätten. Er selbst schreibt dazu: „Obwohl [mein Mitspieler] mich gewarnt hatte, habe ich nicht richtig eingeschätzt, wozu die Feuerdrachen fähig sind.“

Ein anderer Nutzer erklärt, dass auf dieses Einheiten-Design schon häufiger Spieler hereingefallen seien. Denn die meisten Einheiten, die nicht vom Imperium stammen würden, seien als unscheinbare Truppen getarnt und würden mehr Schaden austeilen, als man denken würde:

Meine Erfahrung als Spieler von Imperial Guard und Space Marines ist, dass die meisten anderen Nicht-Imperium-Fraktionen eine Menge sehr gruseliger Einheiten haben, die als sehr unscheinbare Modelle getarnt sind. Zumindest die großen Geschütze für Imperium-Armeen sind normalerweise auch groß.

Warhammer ist bekannt als enorm teures Hobby, in das Fans teilweise tausende Euro stecken. Aber muss man unbedingt so viel für die kleinen Figuren zahlen? Nicht unbedingt: Mit ein paar Tipps könnt ihr ordentlich sparen und trotzdem Spaß an Warhammer haben: Warhammer ist bekannt als enorm teures Hobby – So spart ihr viel Geld bei euren Figuren