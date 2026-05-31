Eine Frau verschüttet ein heißes Getränk über einen Nutzer, doch der kämpft sich weiter durch sein Online-Match. Den Auftritt des Nutzers haben mittlerweile 4 Millionen Personen auf X.com gesehen.

Sind Spieler erst einmal hoch konzentriert, lassen sie sich von kaum etwas ablenken. Selbst dann, wenn man unter Schmerzen das Gesicht verzieht.

Das ist jetzt einem Nutzer passiert, der für großes Aufsehen gesorgt hat: Bis heute haben dem Spieler mehr als 4 Millionen Personen in einem Video dabei zugesehen, wie er unter Schmerzen spielen „musste“ oder zumindest sein Match nicht aufgeben wollte.

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Spieler bekommt heißes Getränk ab, spielt trotzdem weiter, um zu gewinnen

Was ist das für ein Video? In einem Video, das von chinesischen sozialen Medien zu X.com gelangt ist, saß ein Mann in einem Raum eines Internetcafés und spielte „Delta Force“. Dabei handelt es sich um einen Shooter, der auf Steam im Schnitt etwa 100.000 Spieler hat.

In dem Video ist zu sehen, wie der chinesische Nutzer in ein Match vertieft ist, als eine Frau, vermutlich eine Kellnerin, hereinkommt und ihm ein Getränk servieren möchte. Jedoch verliert sie die Kontrolle über ihr Tablett, wodurch sie heißes Wasser über den Nutzer schüttete.

Doch anstatt aufzugeben und sich um seinen Schmerz zu kümmern, spielte der Mann einfach weiter. Die Frau wollte ihm helfen, doch dieser lehnte die Hilfe ab und meinte, sie solle sich keine Sorgen machen.

Er lehnte wohl sogar ihren Vorschlag ab, Eiswürfel zu holen, und bat stattdessen nur um einen neuen Becher, während er sich darauf konzentrierte, einen Kill im Spiel zu erzielen. Das berichtet das Magazin Dexerto.

Ein anderer Spieler ist in einer ähnlichen Situation ebenfalls viral gegangen. Nachdem er eine Partie Schach verloren hatte, lies er sich nicht davon abhalten, bei strömendem Regen und Hagel über seine verlorene Partie nachzudenken. Selbst seine Frau konnte ihn nicht davon überzeugen, aufzuhören: Mann verliert eine Partie „Schach“, will danach stundenlang seinen Fehler finden – selbst ein Sturm kann ihn nicht davon abhalten