WoW: Anstatt den nervigsten Content interessant zu machen, gibt es eine andere Lösung

Nervigen Content in World of Warcraft gibt es einigen. Doch Blizzard hat eine „interessante“ Idee, wie man das Leid verkürzen kann.

In World of Warcraft gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben, die von der Community als „Pflicht“ angesehen werden, wenn man im Endgame mithalten will. Besonders für Spielerinnen und Spieler mit Ambitionen bei den Berufen gilt dabei das „Überfluss“-Event als notwendig. Denn nur wer es regelmäßig abschließt, kann die beste Berufsausrüstung herstellen, die wiederum zum größtmöglichen Goldgewinn beim Crafting spürt.

Das Problem: Das Überfluss-Event wird in der Community überwiegend gehasst. Ursprünglich eine gute Idee, hatte es Server zum Laggen gebracht und wurde anschließend deutlich beschnitten. Jetzt will Blizzard das beheben – indem die Qual einfach schneller vorbei ist.

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Was ist das Überfluss-Event? Das Überfluss-Event ist eines der wöchentlichen Endgame-Events von World of Warcraft. In Schätzen könnt ihr „Splitter von Dundun“ sammeln und diese dann bei Überfluss-Events einlösen, um dann beim Event eine besondere Währung zu verdienen. Die braucht ihr wiederum, um daraus die bestmögliche Crafting-Ausrüstung herstellen zu können.

Das Event ist allerdings extrem unbeliebt. Es gilt als repetitiv und langweilig, da man im Grunde permanent nur „Gegner umhaut“ und das eben bis zu 16-mal pro Woche. Oft auch noch auf mehreren Charakteren, um auch alle mit der besten Crafting-Ausrüstung auszustatten.

Überfluss im Überfluss – die Lösung für die Langeweile

Wie behebt Blizzard das Event? In Patch 12.0.7 sieht man eine eher ungewöhnliche Lösung der Entwickler. Anstatt das Event zu überarbeiten und es spaßiger zu gestalten, gibt es vor allem eine große Anpassung: Ihr könnt mehrere Splitter von Dundun gleichzeitig einsetzen, anstatt sie nach und nach in einzelnen Runs zu benutzen.

Künftig könnt ihr alle 8 Splitter gleichzeitig ausgeben. Bildquelle: wowhead

Anstatt künftig nur einen Splitter auszugeben und das 8-mal in Folge, könnt ihr demnächst direkt 8 Splitter in einem einzigen Durchlauf verwenden und so ein Vielfaches der Belohnungen in einem Bruchteil der Zeit erhalten.

Was ist die Gefahr dabei? Wer alle Splitter gleichzeitig einsetzt, sollte natürlich sicherstellen, dass dieser eine Durchlauf dann auch entsprechend erfolgreich ist. Ein ungünstiger Disconnect oder eine nicht ausreichende Leistung könnte sonst dazu führen, dass ihr mit entsprechend wenig Währung belohnt werdet.

Ganz grundsätzlich scheint das aber eine gute Sache zu sein, die euch künftig ordentlich Zeit sparen wird. Denn das Event nur ein einziges Mal pro Woche abzuschließen, ist deutlich weniger Aufwand als es 8- bis 16-mal zu erledigen, womit man fast eine ganze Woche mit stupidem Grind beschäftigt ist.

Cortyn meint: Wenn ich ganz ehrlich bin, wirkt diese Lösung eher wie eine kleine Kapitulation. Es ist der Versuch, ein eindeutig unfertiges Event einfach nicht mehr beachten zu müssen, indem man den Spielern sagt: „Hier, wir wissen, dass es keinen Spaß macht – aber wir machen es wenigstens so schnell für euch, dass es innerhalb von 3 Minuten für eine ganze Woche vorbei ist.“ Das ist auf der einen Seite ziemlich traurig, auf der anderen Seite aber eine gute Lösung, um die Problematik einfach abzuhaken und sich Content zuzuwenden, der allen am Ende mehr Spaß macht.

Dennoch wäre es für die Zukunft schön, wenn Blizzard sich wieder ein bisschen mehr Zeit mit solchen Events lässt, um überhaupt einmal abzustecken, ob sie Spaß machen und Freude bereiten. Denn immer mehr und immer schnellerer Content hat eben auch Schattenseiten, die in den letzten Monaten mehr als deutlich geworden sind.