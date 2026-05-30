WoW-Spieler beweist, dass er der größe Xal’atath-Fan von allen ist, wird von der Community zum „König Gooner“ ernannt

Manche Leistungen in World of Warcraft sind so sonderbar, dass man kaum darüber nachdenken will – vor allem, wenn es um Xal’atath geht.

Die Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft haben mitunter kuriose Vorlieben. Eine davon betrifft die aktuelle Antagonistin des MMORPGs, nämlich Xal’atath. Nachdem die Leerenkreatur, die den Körper einer toten Elfe kontrolliert, in Zwischensequenzen einige Male prominent mit den Füßen zuerst gezeigt wurde, ist daraus ein Meme geworden, dass irgendwer bei Blizzard wohl Füße besonders toll findet. Ein Meme, das sich verselbstständigt hat und inzwischen als Grundlage für allerlei Fan-Kunst diente – von denen eine ganze Menge nicht jugendfrei ist.

Doch jetzt hat die Community den „König der Gooner“ bestimmt – denn jemand hat in seinem Haus in WoW ein Kunstwerk von Xal’atath erstellt, das ihre „wichtigsten“ Körperteile doch sehr prominent darstellt.

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Was ist das für ein Bild? Das „Bild“ ist eine riesige Wand in einem Spieler-Haus in World of Warcraft. Im Stil eines Mosaik hat der Spieler „siflar“ ein riesiges Gemälde von Xal’atath erstellt, das sie in etwas fragwürdiger Pose zeigt – und bei dem die Füße natürlich eine besonders große Rolle einnehmen.

Das Mosaik basiert auf einer FanArt von MonoriRogue, das Bild wurde zum Beispiel auf Patreon veröffentlicht.

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120 Stunden für die Void Mommy – und eine beeindruckte Community

Wie lange hat das gedauert? Laut eigenen Angaben hat siflar knappe 120 Stunden in das Projekt gesteckt und dabei gut ein Drittel des möglichen Housing-Budgets ausgegeben. Denn Xal’atath in ihrer ganzen Pracht besteht aus 1.600 eingefärbten Steinen, die in millimetergenauer Kleinstarbeit angeordnet werden mussten, um dieses Kunstwert zu erschaffen.

So reagiert die Community: In der Spielerschaft kommt diese Hingabe für die einzig wahre „Void Mommy“ natürlich ziemlich gut an. Auch wenn Xal’atath und vor allem ihre Füße mehr ein Meme als tatsächliche Bewunderung sind (zumindest in den meisten Fällen …), wird die Menge an Aufwand respektiert. Denn die verschiedenen Steine im Housing von WoW so perfekt anzuordnen, ist eine ziemliche Leistung, die andere zu würdigen wissen:

„Okay, mal alle Xal’atoes-Memes kurz beiseite: Das ist wirklich eine beeindruckende Arbeit.“ – TaleofDash

„Ladies und Gentlement, wir haben König Gooner gefunden.“ – Tenchen-WoW

„Stell dir vor, du bist Xal’atath – einst ein sterbliches Wesen, zerstört von einer kosmischen Macht und verwandelt in eine Kreatur der Leere, gezwungen als der Herold von Dimensius zu dienen, wurdest nach Azeroth geschickt, um die Situation mit den Alten Göttern zu klären, wurdest dann in einen Dolch gesperrt für Jahrtausende, planst über Jahrhunderte, während du langsam Chaos in den sterblichen Zivilisationen säst, um dich selbst aus der Klinge zu befreien, suchst dir einen sterblichen Wirtskörper, nimmst dir die riesige Macht, die dir verwehrt wurde und die dir erlaubt, alle Existenz zu verschlingen …

… und alles, was die ganzen Champions von Azeroth kümmert, sind die Füße deines elfischen Wirtskörpers.“ – DouceCanoe

Kein Wunder also, dass der Beitrag inzwischen über 9.500 Upvotes gesammelt hat.

Cortyn meint: In meinem Freundeskreis gibt es einen Ausdruck für Dinge, die auf der einen Seite ziemlich beeindruckend sind und zugleich auch eine gewisse Ebene von Abscheu hervorrufen: Ich bin fasziwidert.

Am Ende überwiegt doch eindeutig die Anerkennung über all die Arbeit, die man in ein solches Projekt gesteckt hat und die Leistung, dass das Bild tatsächlich so gut aussieht.

Ich hatte mich auch einmal an einem Mosaik probiert, jedoch nach gut 3 Stunden aufgegeben, weil es eher nach „Kindergartenzeichnung (sehr schlecht)“ aussah. Daher finde ich es umso beeindruckender, wie man mit den begrenzten Mitteln des WoW-Housings ganze Kunstwerke im Spiel verewigen kann.

Ein anderer Fan hat seiner Liebe zu Xal’atath auf andere Art und Weise Ausdruck verliehen. Während die meisten Xal’atath nur auf digitaler Ebene nah kommen, hat er sich eine lebensgroße Xal’atath-Statue zugelegt und sie für nur 300 $ jetzt als Schrein in seiner Wohnung stehen.