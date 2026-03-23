WoW: Fan kauft Xal’atath in Lebensgröße, bezahlt dafür nur 300 $ und macht alle neidisch

Eine eigene Xal’atath im Schlafzimmer – für manchen Fan von World of Warcraft ein Traum. Einer konnte sich ihn erfüllen und das für recht kleines Geld.

Xal’atath ist in World of Warcraft die aktuelle Antagonistin und hat inzwischen eine ziemlich umfangreiche Geschichte. Begann sie in Legion noch als „Knaifu Waifu“ der Schattenpriester, besorgte man ihr in Battle for Azeroth einen elfischen Körper und erfreut sich seither daran, dass sie die Geschicke von Azeroth und des Kosmos leitet und für drastische Veränderungen in der Spielwelt verantwortlich ist.

Bei so viel Präsenz im Spiel ist es kaum verwunderlich, dass Xal’atath bei Teilen der Community äußerst beliebt ist und manche sich ein Stückchen mehr von ihr wünschen (nein, nicht nur die Füße).

Doch ein Fan hat dabei offenbar den Jackpot gezogen, denn er hat nun eine Xal’atath in Lebensgröße im Zimmer stehen.

Was ist das für eine Statue? Da ein Bild mehr sagt als tausend Worte, schaut am besten selbst:

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Es ist eine lebensgroße Xal’atath auf einem Podest in weißer Farbe, mit vielen Details. Sie schwebt regelrecht in der Luft und dürfte wohl die allermeisten (niederen Sterblichen) deutlich überragen. Dass sie dabei offenbar in einer Nerd-Höhle gelandet ist, umgeben von Regalen voller Spiele, Filme und Konsolen, macht deutlich: Da hat sich jemand einen Traum erfüllt.

Doch wer glaubt, dass dafür Tausende Euro notwendig waren, irrt sich, denn der glückliche Käufer schreibt:

Ich habe das auf dem Facebook Marketplace gefunden für 300 $, der Verkäufer wollte einfach nur die Materialkosten haben. Das ist fantastisch und wenn du das liest, Ryan, du bist einfach der Beste!

Xal’atath zum Selbstkostenpreis

Wieso war die Statue so günstig? Der Erschaffer der Statue meldete sich ebenfalls in dem Reddit-Beitrag und erklärt, warum er sich so günstig von Xal’atath getrennt hat. Er schreibt:

Hey, das bin ich! Das waren 17 kg Sunlu White Pla. Die Gesamtkosten waren 242 $ für das Filament. Und ja, meine Frau unterstützt meine Hobbys :). Ich mag es, mich selbst herauszufordern, und es ging mir wirklich nicht darum, damit Geld zu machen.

Da hatte wohl ein Käufer gehöriges Glück und darf sich nun darüber freuen, eine lebensgroße Statue von Xal’atath im Zimmer stehen zu haben, die immer voller Verurteilung auf die kleinsten Fehler in Dungeons oder Raids hinabschaut.

Wie geht es mit der Statue weiter? Der glückliche Besitzer ist sich noch nicht sicher, wie er mit der Statue weiter verfahren will. Eigentlich hatte er vor, jemanden zu finden, der die Statue auch noch mit den korrekten Farben bemalt, doch die vielen positiven Kommentare, die bereits sagen, dass sie im aktuellen Zustand schon wunderbar aussieht, lassen ihn darüber grübeln.

Etwas im Scherz schreibt er noch:

Ich suche noch jemanden, der sie etwas abschleift und dann mit Airbrush bemalt. Wenn sie dann fertig ist, könnt ihr ganzen Gooner vorbeikommen und ihre Füße küssen, buchstäblich! Nur ein Scherz, haha.

Community feiert und will genau das, was ihr denkt: In der WoW-Community kommt der Fund dieser Statue äußerst gut an – wenn man von einer gehörigen Portion Neid mal absieht. Natürlich wird dabei auch immer wieder auf das angespielt, was manch einer (halb im Scherz, halb ernst) vor allem mit Xal’atath verbindet: Ihre Füße.

„Verdammt, ich würde das für 300 $ kaufen, alleine um es anmalen zu dürfen. Vielleicht sollte ich den Facebook Marketplace öfter mal auschecken.“ – Not Aphoenix

„Ich bin irre eifersüchtig, dass du das für 300 $ bekommen hast.“ – Kickedbygiraffe

„Das ist so … random, aber gleichzeitig … so cool. Das ist aber außerdem auch ein ziemlicher Eisbrecher für den Gesprächseinstieg, wenn man jemand vorbeikommt: ‘Also, ja, erm … sie war mal dieser Dolch in dieser Erweiterung von diesem Fantasy-Spiel, das ich spiele und dann …’“ – KingOfAzmerloth

Wie sieht es mit euch aus? Würdet ihr auch gerne Xal’atath im eigenen Zimmer stehen haben, die jeden eurer Schritte verurteilend beobachtet? Oder meidet ihr solche übergroßen Figuren doch lieber, damit eure Eltern nicht denken, dass sie von euch gar nichts mehr erwarten sollten?