WoW verschenkt Mythos-Items für minimalen Aufwand – zum allerersten Mal

Die mächtigen Mythos-Gegenstände in World of Warcraft sind das beste, was man bekommen kann. Im nächsten Patch bekommt ihr sie fast für lau.

Die besten Gegenstände in World of Warcraft gehören zum „Mythos“-Pfad. Das ist das höchste Itemlevel, das man im Spiel aktuell erreichen kann. Dementsprechend begehrt sind diese Gegenstände. Man bekommt sie allerdings nur aus den härtesten Raids oder aus „Mythisch+“-Dungeons. Gruppenspiel ist also zwingend notwendig, um die beste Beute zu ergattern.

Doch mit Patch 12.0.7 wird sich das ändern. Dort könnt ihr zum ersten Mal rein über „Open World“-Aktivitäten in den Genuss einiger Mythos-Items gelangen.

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Mythos-Items für Content in der offenen Welt

Was muss man für die Items tun? In Patch 12.0.7 gibt es eine neue Quest von dem Domanaar Decimus. Dieser möchte, dass ihr ihm 4 Embleme von Leerenkommandanten bringt – das sind die Weltbosse, die es auf den beiden kleinen Welten Naigtal und Val gibt. Ihr müsst sie auf der heroischen Welt-Schwierigkeit besiegen, um an die Embleme zu kommen. Vorher war gerätselt worden, welchen Nutzen die heroische Welt-Schwierigkeit haben sollte.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird diese Quest daher 4 Wochen in Anspruch nehmen, wenn ihr jede Woche einen der Bosse bezwingt.

Warum ist das besonders? Mythos-Items gehören zu dem mächtigsten, was man in World of Warcraft erlangen kann. Für gewöhnlich sind diese Belohnungen auch an die härtesten Inhalte geknüpft. Dass man sie künftig vergleichsweise leicht über das Bezwingen von Weltbossen erlangen kann, ist eine neue Sache für WoW.

Allerdings sollte man bedenken, dass sich mit Patch 12.0.7 die erste Saison von Midnight langsam dem Ende entgegen neigt. Daher ist es auch kein großer Verlust für die meisten, die sich ihre Ausrüstung deutlich härter erarbeitet haben – die dürften ihre Ziele in der aktuellen Saison ohnehin schon erspielt haben.

Wie gut sind diese Items? Auch wenn es sich „nur“ um Umhang, Gürtel oder Armschienen handelt, die geringere Werte aufweisen wie etwa Brust oder Helm, dürften diese Gegenstände für die meisten Solo-Fans richtig starke Upgrades sein. Wer nur Aktivitäten in der offenen Welt oder Delves spielt, wird wohl einen deutlichen Boost zu spüren bekommen. Noch mehr Upgrades könnt ihr seit dem vergangenen Mittwoch sammeln. Denn seitdem ist die Limitierung für Wappen gefallen, sodass ihr unendlich viel farmen könnt, um sämtliche Gegenstände auf das Maximum aufzuwerten.