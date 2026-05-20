WoW: Ab heute könnt ihr unendlich Upgrade farmen, das Maximum rausholen

Eine Begrenzung in World of Warcraft ist heute spontan weggefallen. Ihr könnt eure Ausrüstung verbessern, ohne dass dem noch Grenzen gesetzt sind.

Seit der Erweiterung Dragonflight gibt es in World of Warcraft ein deutlich komplexeres Item-System. Gegenstände haben kein fixes Itemlevel mehr, sondern befinden sich auf verschiedenen „Pfaden“ – also etwa „Abenteurer“, „Held“ oder „Mythos“. Damit die Gegenstände mächtiger werden, muss man sie mit entsprechenden Wappen (und ein wenig Gold) aufwerten.

Diese Wappen waren allerdings begrenzt – bisher. Jetzt könnt ihr sie unendlich farmen.

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Unendlich Marken für unendlich Upgrades

Was wurde geändert? Mit den heutigen Wartungsarbeiten wurde die Obergrenze für sämtliche Wappen entfernt. Bisher konnte man in jeder Kategorie pro Woche nur eine begrenzte Menge an Wappen sammeln. Diese Obergrenze erhöhte sich jede Woche um 100.

Jetzt ist diese Grenze komplett weggefallen, sodass ihr Marken ohne wöchentliches Maximum sammeln könnt.

Was bedeutet das konkret? Im Klartext heißt das, dass ihr eure Ausrüstung innerhalb dieser Woche auf das Maximum aufwerten könnt, sofern ihr genügend Marken farmt. Beachtet dabei auch, dass ihr niedrigere Marken gegen höhere eintauschen könnt, was den ganzen Prozess noch einmal deutlich beschleunigt.

Wer will und sich nicht an härtere Inhalte traut, kann also vergleichsweise leichten Content spielen und die Marken gegen bessere umtauschen, um so nach und nach die Ausrüstung aufzuwerten. Das ist zwar nicht der effizienteste Weg, erlaubt aber auch Solo-Spielerinnen und -Spielern an die maximal mögliche Aufwertung zu kommen.

Bedenkt dabei, dass es auch noch einen zusätzlichen Boost gibt, denn mit den Leerenkernen könnt ihr heroische und mythische Gegenstände noch einmal deutlich verbessern.

Warum macht Blizzard das jetzt? Dass die Entwickler die Obergrenze für den Verdienst von Marken ohne große Vorab-Ankündigung entfernt haben, wirft natürlich einige Fragen auf. Die wahrscheinlichste Antwort ist, dass Blizzard gewartet hat, bis die Ruhmeshalle für alle aktuellen Raids gefüllt ist – das war vor wenigen Tagen der Fall. Dass mit dem nächsten wöchentlichen Reset das Marken-Cap entfernt wurde, scheint daher nur logisch zu sein, dass es jetzt keinerlei „Wettrennen“ mehr um den Sieg gibt.

Werdet ihr die Aufhebung des Caps nutzen, um noch einmal richtig ordentlich Marken zu sammeln und eure Ausrüstung zu verbessern? Oder habt ihr eure Ziele für die erste Saison von Midnight schon alle erreicht? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.

Auch wenn Saison 1 sich gefühlt dem Ende neigt, gibt es bald einen neuen Raid – der allen Regeln trotzt, die ihr bisher über mythische Raids kennt.