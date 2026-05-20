Eine Einstellung aktiviere ich bei jeder Grafikkarte und schone damit meine PC-Hardware

Heiße und zu laute Hardware? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann nutzt bei jeder Grafikkarte eine Einstellung, um die Hardware zu schonen. Dahinter steckt zwar Aufwand, aber der kann sich langfristig lohnen.

Heiße Hardware und laut aufdrehende Lüfter sind für viele Spieler ein Warnsignal. Denn das bedeutet oft, dass Grafikkarte, Prozessor und andere Komponenten stark belastet werden.

Ich reduziere aus diesem Grund schon seit einigen Jahren die Leistung meiner Grafikkarte. Das hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen spare ich ein paar Euro im Jahr und zum anderen schone ich meine Hardware, sodass ich länger was davon habe. Desweiteren ist mein Gaming-System ein kleines ITX-System, wo sich sogenanntes Undervolting erst Recht anbietet.

Eine ausdrückliche Warnung: Grundsätzlich kann man mit Undervolting seine Grafikkarte schonen. Aber falsch eingestellte Spannungen können nicht nur euer System instabil machen, sondern eure Hardware langfristig beschädigen. In der AMD-Software bekommt ihr beispielsweise eine Warnung angezeigt.

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Mit Undervolting seine verbaute Grafikkarte schonen

Was ist Undervolting überhaupt? Undervolten, im Deutschen oft als Untertakten übersetzt, bezeichnet das Senken der elektrischen Spannung bei Prozessoren oder Grafikkarten. Da Hersteller ihre Chips oft mit einem Sicherheitspuffer betreiben, können viele Komponenten auch mit weniger Spannung stabil arbeiten.

Der Vorteil vom Undervolten: Eure Grafikkarte verbraucht nicht nur weniger Strom, sondern die Temperaturen sinken obendrein. Ein zusätzlicher Vorteil: Die Leistung bleibt in der Regel fast identisch und sinkt maximal um ein paar wenige Prozent. Den Unterschied merkt ihr im Alltag in der Regel nicht.

Undervolten erledigt ihr entweder über ein Drittanbieter-Tool (etwa Afterburner) oder über die hauseigene Software des Herstellers. Bei meiner Radeon RX 9070 geht das übrigens ziemlich einfach über AMDs eigene Adrenalin Software.

Wie kompliziert ist das? Grundsätzlich ist Undervolten kein Hexenwerk, aber der Prozess kann durchaus zeitintensiv sein. Denn bis man die perfekten Werte für seine Grafikkarte gefunden hat, kann es dauern. Jeder Grafikchip unterscheidet sich geringfügig und selbst gleiche GPU-Modelle können teilweise unterschiedlich besser oder schlechter bei gleichen Werten laufen. Hinzu kommt, dass jeder Bord-Hersteller (etwa MSI, Sapphire, ASUS etc.) noch einmal eigene Taktraten und Spannungswerte vorgibt.

Daher lautet der Tipp: Ändert Werte wie Spannung und Leistungsaufnahme nur in kleinen Schritten und testet dann in Benchmarks die Stabilität eurer Karte. Seid ihr Perfektionist, kann das schon ein paar Stunden oder Tage dauern. Vermutlich werden auch Spiele abstürzen, wenn die Werte falsch eingestellt sind. Aber das gehört alles zu diesem Prozess dazu.

Bei AMDs Adrenalin-Software gibt es eine Warnung, bevor ihr Undervolting nutzen könnt.

Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Ja, in meinen Augen schon. Grundsätzlich kann man je nach Grafikkarte schon zwischen 30 und 50 Watt sparen. Das mag vielleicht langfristig ein paar Euro im Jahr sparen, aber das sind für mich nicht die wichtigsten Gründe.

Am wichtigsten ist, dass ihr mit Undervolting langfristig eure Hardware schont und eure Grafikkarte nicht mehr so heiß wird. Dadurch drehen die Lüfter in eurem System weniger auf, weil weniger Wärme entsteht, die abgeführt werden muss. Allein mit Blick auf die aktuell viel zu hohen Hardware-Preise lohnt es sich einmal mehr, seine Hardware zu schonen.

Ihr startet ein neues Spiel an eurem Gaming-PC? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann ändert immer eine Einstellung, wenn er zum ersten Mal ein Spiel startet. Und er erklärt euch, warum er das jedem empfehlen kann. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Eine Einstellung ändere ich sofort, wenn ich ein Spiel zum ersten Mal am PC starte und ihr solltet das auch tun