Das neue Crafting-System in Diablo 4 sorgt für Frust, aber mit einem Tool könnt ihr eure Nerven schonen

Der neue Horadrim-Würfel ist ein mächtiges Crafting-Werkzeug in Diablo 4. Manche seiner Funktionen sorgen jedoch für Frust, weshalb Spieler nun eine eigene Lösung entwickelt haben.

Warum sorgt das Crafting-System für Frust? Mit dem Horadrim-Würfel könnt ihr im Grunde perfekte Items für euren Build selbst herstellen oder gezielt nach ihnen suchen. Da der Würfel die genauen Mechaniken jedoch nicht besonders detailliert erklärt, „bricken“ viele Spieler versehentlich ihre Gegenstände. Das bedeutet nicht, dass Items wirklich kaputt sind, sondern dass sie für sie unbrauchbar werden.

Denn wer versucht, gezielt unpassende Affixe zu entfernen, läuft Gefahr, stattdessen die wichtigsten Stats zu verlieren. Diese im Anschluss wieder per Zufallsprinzip draufzurollen basiert ebenfalls auf dem Zufallsprinzip, auch wenn man Abstimmungsprismen nutzt, um die Affix-Kategorie einzugrenzen.

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Planer zeigt euch die sichere Crafting-Route auf

Was ist das für ein Tool? Weil das Spiel die Rezepte im Würfel so vage beschreibt, haben zwei Spieler einen Planer entwickelt, den sie in einem Reddit-Post vorstellen. Das Tool soll stets den sichersten Crafting-Weg aufzeigen.

Auf der Website Prism Pathfinder gebt ihr die aktuellen Stats eures Items sowie eure Wunsch-Affixe ein. Der Planer spuckt euch daraufhin Schritt für Schritt die sicherste Route aus und sagt euch zudem, welche Abstimmungsprismen ihr verwenden solltet.

Ein grüner Pfad zeigt den sicheren Weg, während ein roter Pfad vor Risiken warnt. Das Tool berechnet automatisch eine empfohlene, sichere Route. Für die Eingabe könnt ihr die Affixe entweder abtippen oder einen Screenshot eures Items hochladen. Zudem lassen sich erstellte Loadouts abspeichern.

So kommt der Planer an: Die Community reagiert dankbar. Viele Spieler berichten, dass sie bereits wertvolle Items „gebrickt“ haben, weil sie dachten, dass ihr Crafting-Weg sicher sei. Neben Lob gibt es auch erste Verbesserungsvorschläge aus der Community, etwa zu unklaren Beschreibungen oder fehlerhaften Kategorien von Affixen.

Findet ihr solche Tools hilfreich, oder geht ihr das Risiko lieber einfach ein? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

In den Kommentaren weisen Spieler darauf hin, dass man einzelne Affixe auch vor dem Würfel schützen kann, indem man sie vorher verzaubert. Dieser Trick rettet viele Items beim Crafting in Diablo 4, allerdings fürchten Spieler bereits, dass Blizzard diese Methode schon bald per Patch entfernen könnte.