Einfacher Trick in Diablo 4 gibt euch sofort bessere Items, vervollständigt eure Sets

Statt eure Items in Diablo 4 einfach nur zu zerlegen, solltet ihr ein neues Feature aus Lord of Hatred nutzen. Denn damit könnt ihr eure Builds vervollständigen und Items gezielt per Knopfdruck farmen.

Mit der Erweiterung „Lord of Hatred“ kamen etliche Neuerungen zu Diablo 4, darunter:

Zwei neue Klassen (Paladin und Warlock)

Kriegspläne – quasi eine „Playlist“ für eure Endgame-Aktivitäten

Das Angel-Feature

Talisman inklusive Set-Boni

Der Horadrim-Würfel

Der Horadrim-Würfel erlaubt es euch, Items und Materialien über verschiedene Rezepte umzuwandeln, zu modifizieren oder neu zu craften. Diese Optionen können eure Builds ergänzen und massiv aufwerten. In vielen Fällen lohnt es sich daher mehr, auf das Zerlegen und die Materialien zu verzichten.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Items mit dem „3 zu 1“-Rezept recyceln statt zerlegen

Was ist das für ein Trick? Im Kern geht es darum, die Rezepte des Würfels clever zu nutzen, um unbrauchbare Items direkt in nützliche umzuwandeln. Auf Reddit weist ein Spieler darauf hin, dass dieser Weg oft viel effizienter sei als der Gang zum Schmied – etwa, wenn ihr Items für einen bestimmten Slot sucht.

Das gilt besonders für folgende Kategorien:

Set-Talismanzauber: Auf den Qual-Stufen droppen Set-Talismanzauber häufiger. Wenn ihr drei Set-Zauber habt, die nicht zu eurem Build passen, nutzt das „3 zu 1“-Rezept, um einen neuen zufälligen Zauber zu erhalten. Dieser kann sogar „vermacht“ sein. Bei Duplikaten hilft das „Set-Talismanzauber neu auswürfeln“-Rezept dabei, den Zauber in einen anderen aus demselben Set zu verwandeln.

Siegel: Auch hier kann die „3 zu 1“-Methode passende Ergebnisse für euren Build bringen. Siegel können zudem Eigenschaften besitzen, die mit bestimmten Talisman-Sets harmonieren. Achtet dabei auf den speziellen Set-Effekt des Siegels – ist er ausgegraut, ist er nicht aktiv.

Uniques: Statt unbrauchbare Uniques zu zerlegen, könnt ihr sie mit dem „3 zu 1“-Rezept in ein potenziell besseres Unique umwandeln. Dafür benötigt ihr allerdings drei Exemplare des gleichen Items.

Alternativ könnt ihr übrigens ein spezifisches Unique zusammen mit drei Unique-Talismanzaubern in den Würfel legen, um einen speziellen Unique-Zauber daraus zu craften. So profitiert ihr vom einzigartigen Effekt des Items, ohne einen Ausrüstungs-Slot dafür belegen zu müssen.

Der Horadrim-Würfel als „mächtiges Werkzeug“ beim Farmen von Items

Auch der Diablo-Experte wudijo bezeichnet den Horadrim-Würfel in seinem YouTube-Video als „mächtiges Werkzeug“, um genau die Items zu bekommen, die man braucht. Er rät dazu, seltene gelbe Waffen, also Haupt- und Nebenhände, aufzusammeln und im Würfel in legendäre Items zu verwandeln. Diese haben garantierte offensive Aspekte, mit denen ihr euren Kodex vervollständigen könnt.

Wer gezielt Uniques sucht, kann zudem Boss-Materialien im Horadrim-Würfel umwandeln. Die Materialien droppen zwar noch, haben aber sonst keine Verwendung mehr. Im Würfel erhaltet ihr aus fünf Materialien ein zufälliges Unique aus dem Loot-Pool des jeweiligen Bosses, wie wudijo im Video präsentiert.

Der Horadrim-Würfel bietet euch somit eine riesige Auswahl an Crafting-Möglichkeiten. Ihr könnt außerdem nicht nur Ausrüstung modifizieren, sondern auch gezielt legendäre Runen herstellen. Obendrauf soll es laut Blizzard sogar „Geheimrezepte“ geben, deren Zutaten ihr an ungewöhnlichen Orten in der Welt findet. Mehr zum Horadrim-Würfel in Diablo 4 erfahrt ihr in unserem Guide.