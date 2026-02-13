Der Warlock wird die neue Klasse in Diablo 4 – Das wissen wir zu Gameplay, Fähigkeiten und Klassen-Mechanik

Mit der neuen Erweiterung „Lord of Hatred“ bekommt Diablo 4 eine weitere neue Klasse: den Warlock. Was wir über den Hexenmeister wissen, erfahrt ihr hier.

Dieser Artikel wird stetig mit neuen Infos erweitert, sobald es welche gibt. Am 5. März will Blizzard den nächsten Stream zum Thema Hexenmeister stattfinden lassen.

Das ist über den Warlock bekannt: Bisher gibt es nur erste Details. Blizzard beschreibt ihn im Blogpost als Verkörperung teuflischer Vergeltung und dunkles Gegenstück zum Paladin. Als Antiheld nutzt er die Mächte der Brennenden Höllen. Es handelt sich quasi um eine Magier-Klasse, die sich auf verbotene Künste spezialisiert hat.

Was sind die Fähigkeiten des Warlocks? Blizzard erwähnte bisher lediglich „mächtige Anrufungen“. Die genauen Fähigkeiten kennen wir jedoch noch nicht. In Diablo 2 kann der Warlock allerdings Dämonen als Werkzeug gegen seine Feinde einsetzen. So beschreibt Blizzard den Hexemeister in Diablo 2, der überraschend angekündigt und veröffentlicht wurde:

Als Meister verbotenen Wissens strebt der Hexenmeister nach der Herrschaft über seine Gegner. Er befehligt versklavte Dämonen, verdreht abscheuliche Magie, um Waffen zu verstärken, und lässt Verheerung mit Hölle, Feuer und Schatten herabregnen. Quelle: diablo2.blizzard.com/de-de

Wie spielt sich der Warlock? Bisher gibt es noch kein offizielles Gameplay vom Hexenmeister in Diablo 4 – lediglich aus Diablo 2 und Diablo Immortal. Dort beschwört er Dämonen, schwingt feurige Ketten und wirft mit Feuer um sich. Wie viel davon in Diablo 4 übertragen wird, ist nicht bekannt. Wir wissen lediglich sicher, dass er Kräfte der Hölle nutzt.

Es ist also davon auszugehen, dass seine Haupt-Schadensarten Feuer und Schatten, möglicherweise noch physischer Schaden sein werden. Als Haupt-Attribut wird ihm voraussichtlich Intelligenz dienen, sodass jedes Attribut aus Diablo 4 zwei Klassen zugewiesen werden kann.

Hier seht ihr den Cinematic-Trailer zum Warlock in Diablo 2, Diablo 4 und Immortal:

Wann kann ich den Warlock in Diablo 4 spielen? Er erscheint als zweite neue Klasse mit dem DLC „Lord of Hatred“. Während der Paladin als erste neue Klasse bereits bei den Game Awards enthüllt wurde und für Vorbesteller sofort spielbar war, müsst ihr euch beim Hexenmeister noch etwas gedulden: das düstere Gegenstück könnt ihr zum Release der Erweiterung am 28. April 2026 spielen.

Mehr Details zum Hexenmeister liefert Blizzard am 5. März 2026 in einem Livestream, bei dem auch weitere Neuerungen für Diablo 4 vorgestellt werden sollen.

Lord of Hatred ist die zweite Erweiterung für Diablo 4. Mit ihr wird es eine neue Kampagne, ein neues Gebiet, zwei neue Klassen und weitere Neuerungen sowie Anpassungen geben. Mehr Infos zum zweiten DLC findet ihr in unserer Übersicht: Diablo 4: Lord of Hatred – Alle wichtigen Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt