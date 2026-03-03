Diablo 4: Lord of Hatred – Alle wichtigen Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt

Bald erscheint mit Lord of Hatred die zweite Erweiterung für Diablo 4. Mit im Gepäck sind etliche neue Inhalte und Neuerungen, die sich Fans schon lange wünschen. Alles, was ihr zum Release wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Update vom 03. März 2025: Wir haben den Beitrag auf den aktuellsten Stand gebracht.

Was ist Diablo 4: Lord of Hatred? Lord of Hatred ist der Titel der zweiten Erweiterung zum Rollenspiel Diablo 4. Mit ihr wird es eine neue Kampagne, 2 neue Klassen und weitere Neuerungen und Anpassungen geben.

Wann erscheint Lord of Hatred? Die Erweiterung erscheint am 28. April 2026.

Gibt es schon einen Trailer? Ja, es gibt bereits einen Trailer zu Lord of Hatred. Ihr könnt ihn euch hier ansehen:

Alle Infos zur Vorbestellung, Preis und den Editionen

Kann man Lord of Hatred schon vorbestellen? Ja, ihr könnt die Erweiterung bereits auf allen verfügbaren Plattformen vorbestellen.

Was kostet die Erweiterung? Lord of Hatred kommt in 4 Varianten daher:

Standard 39,99 €

Deluxe Edition 49,99 €

Age of Hatred (Grundspiel + beide Erweiterungen) 69,99 €

Ultimate Edition 89,99 €



Muss man die vorherige Erweiterung Vessel of Hatred besitzen, um die neue spielen zu können? Nein, besitzt ihr Vessel of Hatred noch nicht, erhaltet ihr die Erweiterung bei Kauf von Lord of Hatred dazu.

Was ist der Unterschied zwischen den Editionen? Folgende zusätzliche Inhalte erwarten euch in den verschiedenen Editionen:

Edition Inhalte Standard – Erweiterung 1: Vessel of Hatred

– Erweiterung 2: Lord of Hatred

– Sofortiger Vorabzugang zur neuen Klasse: Paladin

– 1 zusätzliches Beutetruhenfach

– 2 zusätzliche Charakterplätze

– Housing-Gegenstände für World of Warcraft Deluxe Edition – Alle Inhalte der Standard Edition

– Kosmetisches Paket für den Paladin

– Reittierpaket

– Premium-Battle-Pass

– Mini-Chimärengefährte Age of Hatred Edition – Basisspiel

– Alle Inhalte der Standard Edition Ultimate Edition – Alle Inhalte der Deluxe Edition

– 3.000 Platin

– Klassenübergreifendes Rüstungspaket

– Reittierpaket 2

– Rückentrophäe

– Stadtportalskin

Alles zu Inhalten und Neuerungen von Lord of Hatred

Gibt es eine neue Kampagne? Ja, für Lord of Hatred gibt es eine neue Kampagne.

Worum geht’s in der Kampagne? Aus einer uralten Rebellion entstand Sanktuario als fragile Zuflucht zwischen Himmel und Hölle. Auch wenn Lilith besiegt wurde, wirkt ihr Einfluss weiter nach, während Neyrelle verzweifelt versucht, Mephisto – das Große Übel des Hasses – im Zaum zu halten. Doch seine Macht regt sich erneut, breitet Verderbnis bis zu den heiligen Inseln von Skovos aus und bringt ganz Sanktuario in Gefahr.

Gibt es neue Klassen? Ja, gleich zwei. Die erste Klasse ist der von Fans heiß gewünschte Paladin. Die zweite wird der Warlock / Hexenmeister, zu dem es noch nicht allzu viele Infos gibt. Mehr Details zum Hexenmeister liefert Blizzard am 5. März 2026 in einem Livestream, bei dem auch weitere Neuerungen für Diablo 4 vorgestellt werden sollen.

Kann man den Paladin schon spielen? Ja, wenn ihr Lord of Hatred vorbestellt, könnt ihr den Paladin schon spielen.

Welche Spezialisierungen bietet der Paladin? Der Paladin hat 4 Spezialisierungen:

Der Gebieter Kanalisiert reines Licht und erhebt euch in engelhafte Gestalt, um göttliche Geschwindigkeit und klare Fokussierung zu erlangen

Der Fanatiker Der Fanatiker stürzt mit unerbittlichem Glauben in den Kampf und nutzt reine Inbrunst als Waffe sowie als Schutz

Der Richter Der Richter lenkt zerstörerisches Licht und entfesselt heilige Bombardements, die sich wie ein göttlicher Sturm durch die Feinde ketten und Verderbnis in strahlendem Feuer reinigen

Der Moloch Der Moloch wandelt Verteidigung in Vergeltung um und stärkt jeden Gegenschlag mit der Kraft der eingesteckten Treffer



Gibt es eine neue Region? Ja, Lord of Hatred bringt euch nach Skovos, die ehemalige Heimat von Lilith und Inarius. Dort herrschen nun das Orakel und die Königin der Amazonen. Dort könnt ihr verschiedene Biome erkunden, neue Städte entdecken und Dungeons und Bosse bestreiten. Auch das Meer spielt eine größere Rolle.

Werden auch die vorhandenen Klassen geändert? Ja, alle 8 spielbaren Klassen sollen eine Überarbeitung erhalten und auch neue Fähigkeitsvarianten erhalten.

Welche Anpassungen finden noch statt? Die Stufengrenze soll erhöht werden. Ebenso wird es neue Beutefilter geben sowie eine neue Version des Handwerksystems und einen neuen Talisman. Zusätzlich soll es einen dritten Fähigkeitenbaum geben. Und wem das Kämpfen zu viel wird, der kann sich mit der neuen Erweiterung auch dem Angeln widmen.

Mephisto spielt in der neuen Kampagne eine große Rolle und ist auch der Namensgeber der Erweiterung. Doch seine Verankerung in der Geschichte von Diablo geht noch viel tiefer und ohne ihn gäbe es vermutlich auch Diablo nicht. Wer er überhaupt ist und welchen Einfluss er auf die Lore hat, lest ihr hier: Diablo 4: Mephisto wird der neue Obermotz in Vessel of Hatred – Wer ist das überhaupt?