„Das ist der Grund, warum ich aufhöre“ – Spieler sind frustriert, weil Diablo 4 aus dem wichtigsten Moment ein Geheimnis macht

In Diablo 4 gibt es verschiedene Gründe, warum Charaktere das Zeitliche segnen. In vielen Fällen verrät das Spiel sie aber gar nicht.

Woraus macht Diablo 4 ein Geheimnis? Seit dem Release kritisieren Spieler, dass sie plötzlich sterben, ohne die Ursache zu kennen. Es gibt zwar eine Art „Killfeed“, aber dort steht oft nur: „Spieler XY wurde getötet“, ohne jede Zusatzinfo.

Besonders nervig ist das, wenn man gar nicht mehr mit Gefahr rechnet. Man hat alle Monster besiegt, will in Ruhe looten oder das Inventar checken, aber ein Gegner hat einen „On-Death“-Effekt. Das bedeutet: Das tote Monster explodiert nachträglich und reißt den Charakter mit in den Tod.

Vor allem im Hardcore-Modus, wo der Charaktertod permanent ist, sorgen solche Oneshots aus dem Nichts für extremen Frust.

Habt ihr wegen solcher „On-Death“-Effekte vielleicht sogar schon mal einen Hardcore-Charakter verloren? Oder stört euch das Ratespiel beim Sterben gar nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

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Das frustriert die Spieler daran: Auf Reddit suchen Betroffene regelmäßig Rat und posten Clips von ihren Toden. Oft artet das Ganze in ein Ratespiel aus, weil das ARPG selbst keinerlei Details liefert.

Auch in einem anderen Reddit-Thread rätselt die Community über das Ende eines Helden. Dort heißt es lediglich „Gumbo was slain“, obwohl im Clip vorher eingehender Schaden nicht deutlich zu sehen war.

In einem aktuellen Reddit-Post kocht die Diskussion über die nervigen Oneshots wieder hoch. Der Nutzer Imaginary-Cod-357 schreibt dazu: „Ich hatte eine gute Zeit mit Diablo 4, aber im Grunde ist das der Grund, warum ich aufgehört habe. Du kannst den absolut heftigsten OP-Build der Welt haben […] und krepierst einfach an irgendeinem zufälligen Scheiß.“

Viele betonen, dass das Sterben an sich nicht das Problem sei. Sie wollen aber wissen, was sie getötet hat, um beim nächsten Mal besser aufzupassen. Der Nutzer Surkuse erklärt etwa, dass er lieber durch etwas stirbt, das er sehen, bekämpfen oder auf das er reagieren kann. Aber der visuelle Overkill und die „On-Death“-Effekte rauben ihm komplett den Spaß.

Andere Nutzer ergänzen im Thread, dass es besonders schlimm sei, wenn sich ein Hexenmeister in der Nähe befinde oder man die Klasse selbst spiele. Dessen visuelle Effekte überdecken oft die feindlichen AoE-Attacken, sodass man Angriffe leicht übersieht und stirbt. Dabei wurde genau dieses Problem in Diablo 4 eigentlich schon mal gelöst.