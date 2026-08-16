Eines meiner liebsten Action-RPGs kehrt 2027 zurück, hat die gleichzeitig beste und schlechteste Story aller Zeiten

Auf dem großen Disney-Event, D23, gab es endlich einen neuen Trailer zu einem der liebsten Action-RPGs von MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes und er freut sich jetzt schon auf eine Story, die totaler Quatsch sein wird.

Die D23 fand statt. Das ist ein Event rund um alles, was mit Disney zu tun hat. Neben Ankündigungen zu kommenden Filmen wie Coco 2 oder frischen Infos zu Avengers: Doomsday gab es auch einen neuen Trailer zu Kingdom Hearts 4 und ich könnte nicht glücklicher sein.

Bereits Anfang Juni gab es auf einer Nintendo Direct einen ersten Blick auf das Action-RPG, dessen letzter Teil 2019 erschienen ist, und diesmal gab es sogar einen Release-Zeitraum: Ende 2027.

Und genau dieser Trailer zeigt bereits alles, was man von Kingdom Hearts 4 erwarten kann und was ich an der Reihe so liebe.

Den Trailer könnt ihr hier sehen:

Video starten Kingdom Hearts 4 zeigt im neuen Trailer die Welt von Coco Autoplay

Oh Mickey, sag das nicht

Was zeigt der Trailer? Als Erstes sieht man eine der neuen Welten im Spiel, und die ist aus dem Film Coco, der Hauptfigur Sora auch direkt im passenden Stil zeigt. Zudem gibt es kleine Gameplay-Schnipsel, die prunkvolle Attacken mit Figuren aus dem Film zeigen. Das ist auch einer der schönsten Punkte in Kingdom Hearts: Man kann Disney- und Pixar-Welten entdecken, die man als Kind (oder junger Erwachsener) lieben gelernt hat.

Besonders Coco passt da sehr gut rein, wenn man bedenkt, wie die Reihe mit Tod und Wiederauferstehung umgeht. Allgemein sieht es auch spannend aus, wie man das Gameplay mit der visuellen Identität von Coco schmückt und ich war direkt wieder drin.

Aber nicht nur diese Elemente sind im Trailer echt stark. Zum ersten Mal in der Reihe kann man auch Goofy, Donald und Mickey direkt spielen. In einem längeren Trailer (via YouTube) sieht man, wie sie sich in der Unterwelt von Hades kloppen, um Sora zu finden, der scheinbar in einer Welt gelandet ist, die wie die echte aussieht.

Das ist ein gutes Stichwort, denn Mickey sagt im Trailer: Das sind viele neue Informationen . Ich weiß jetzt schon, das wird wieder totaler Quatsch, und ich bin sowas von bereit dafür.

Den längeren Trailer seht ihr hier:

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Eine so absurde Story, dass man sie lieben muss

Was hat es mit der Story von Kingdom Hearts auf sich? Ich liebe Kingdom Hearts, aber die Story ist und war immer totaler Quatsch. Es geht um Herzlose, mehrere Zeit- und Raumebenen und irgendwie geht es auch immer um Freundschaft. Das kann man alles unkompliziert erzählen, aber Kingdom Hearts nimmt dafür solch beeindruckende Umwege mit Spielen, die aussehen wie Spin-offs, aber total relevant für die Hauptstory sind.

Das ist Quatsch und unglaublich undurchsichtig, aber genau das mag ich an der Reihe. Die Prämisse an sich ist schon absurd, wenn man bedenkt, dass Disney mit Final Fantasy gemischt wird, um daraus ein völlig anderes Universum zu erschaffen.

Diesen Nonsens gibt es scheinbar auch wieder in Teil 4, immerhin scheint Sora ganz woanders zu sein als Donald und Goofy, er sieht sie aber als Geister – alles verwirrend und unfassbar toll.

Genau das ist unfassbar spaßig, wenn man eben nicht alles ernstnimmt. Ich liebe viele der Disney-Welten und auch das Kampfsystem (das in 3 leider nicht mehr so stark war wie in 2). Im Kern versteckt sich eben doch eine liebevolle Geschichte hinter dem ganzen Wirrwarr. Ja, sie ist unfassbar kitschig und total Anime , aber genau das habe ich als Kind geliebt und genieße es auch heute noch.

Wie steht ihr zu Kingdom Hearts und hat euch der neue Trailer gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich habe sehr viel Zeit in den ersten Teil der Reihe gesteckt, weil ich das beste Schwert haben wollte. Ein Fehler hat aber alles kaputtgemacht: Eins meiner liebsten Action-RPGs habe ich jahrelang nicht angerührt, weil ich eine legendäre Waffe nach 60 Stunden versehentlich gelöscht habe