Neuer Film von Disney enttäuscht mit erstem Trailer, Fans glauben, er sei extra für TikTok gemacht

Kurz nach Shrek 5 zeigte auch Disney einen ersten Trailer zu ihrem kommenden Animationsfilm „Hexed“ oder im Deutschen „Wie verhext“ . Der kommt aber gar nicht gut an. Fans werfen dem Studio vor, extra einen Film für TikTok zu machen.

Was für ein Film ist Wie verhext? Bereits im ersten Trailer zeigt Disney einen guten Abriss von Wie verhext. Es geht um die Schülerin Billie, die eines Tages plötzlich magische Fähigkeiten entwickelt. Kurz darauf wird sie in eine Welt namens Hex gezogen, in der sie nicht nur die Welt von Hexen kennenlernt, sondern auch die eigene Familiengeschichte.

Klassisch für solche Filme soll Wie verhext eine Coming-of-Age-Geschichte werden, die sich mit Themen wie Erwachsenwerden und Selbstständigkeit beschäftigt.

Die Community ist nach dem ersten Trailer aber ziemlich skeptisch und kritisiert nicht nur die bekannten Themen.

Video starten Disney zeigt in einem ersten Trailer die magische Welt von Wie verhext Autoplay

Erster Trailer, viele Kritikpunkte

Was sagt die Community zum Trailer? Schaut man sich die Reaktionen unter dem YouTube-Video an, kommt der Trailer gar nicht gut an. Ein Kritikpunkt ist vor allem die uninspiriert wirkende Geschichte, die Nutzer wie @gentlesmile13 an viele andere Filme erinnert: Warum kommt es mir so vor, als hätte ich diesen Film schon tausendmal gesehen, obwohl er noch gar nicht erschienen ist?

Andere Nutzer (via x.com) vergleichen die Prämisse des Films mit Owl House (im Deutschen: Willkommen im Haus der Eulen). Das war eine von Fans geliebte Zeichentrickserie, die nach 3 Staffeln von Disney abgesetzt wurde. Verglichen wird Wie verhext auch noch mit Forgotten Island (via x.com), dem kommenden Film von DreamWorks Animation, einem der größten Konkurrenten von Disney.

Der interessanteste Kritikpunkt ist aber wohl der Vorwurf, der Film sei extra für TikTok (via x.com) gemacht. Einige Nutzer finden, dass der Film eine Bildkomposition hätte, die auch in einer 9:16-Ratio funktioniert, also perfekt für Shorts auf TikTok oder Instagram. Bei dem Vorwurf sollte man aber abwarten, bis der Film draußen ist. Es kann auch nur im Trailer so aussehen.

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Was sagt MeinMMO-Filmredakteur Nikolas Hernes zu den Kritikpunkten? Ich persönlich bin auch kein Freund der angedeuteten Story oder des Artstyles – mir fehlt da noch ein eigenständiger Stil, der den Film von anderen Animationsfilmen abhebt. Aber ich muss auch einem Nutzer auf x.com zustimmen, der die Prämisse des Films verteidigt. Der Film könnte als Eskapismus für eine junge weibliche Zielgruppe dienen, und das gibt es zwar oft, aber genauso oft gibt es auch Superhelden-Filme, die oft ähnlich aussehen und eine ähnliche Geschichte erzählen.

Der Vorwurf, der Filmausschnitt sei extra für TikTok, ist noch nicht gänzlich sichtbar, da es sich nur um einen Trailer handelt, aber in der Vergangenheit war die Plattform für viele Filme ein wichtiges Mittel, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Ob das so stumpf nur mit einem Trailer funktioniert, sei aber fraglich. Filme wie M3GAN hatten extra Short-Content, der viral ging, nicht einfach nur Trailermaterial.

Aber insgesamt bin ich beim ersten Trailer auch skeptisch. Anders als bei DreamWorks fehlt hier einfach der Stil und der Funke, der dem Film direkt eine eigene Persönlichkeit gibt.

Wie findet ihr den ersten Trailer zu Wie verhext? Spricht er euch an oder fehlt da noch etwas? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr Tipps zu Animationsfilmen braucht, findet ihr hier eine Liste: 6 unterschätzte Animationsfilme, die jeder Fan von Disney und Pixar sehen sollte