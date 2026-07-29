Zwei der mächtigsten Charaktere aus Star Wars treffen endlich aufeinander – Aber leider zu spät

Star Wars bringt in einer neuen Geschichte zwei Figuren zusammen, die sich eigentlich schon viel früher hätten treffen können. Die Sequel-Filme hätten davon vermutlich profitiert.

Achtung Spoiler: Wir verraten eine entscheidende Begegnung zweier Charaktere im Roman „Star Wars: Legacy“.

Vor wenigen Tagen erschien der Roman „Star Wars: Legacy“ von Madeleine Roux. Die Geschichte spielt zwischen den Film-Episoden 8 („Die letzten Jedi“) und 9 („Der Aufstieg Skywalkers“). Wie die beiden Filme in unserem Ranking abschneiden, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Nachdem Rey ihren Meister Luke verloren hat, ist sie orientierungslos, findet aber Halt in Leia. Zudem ist Reys Lichtschwert zerbrochen und muss nun repariert werden. Hierfür bereist sie unter anderem den Planeten Tython, wo sie in einem Jedi-Tempel alte Schriften durchforstet.

Und genau auf diesem Planeten kommt es schließlich zu einer Begegnung mit niemand geringerem als Anakin Skywalker.

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Anakin hat einen wichtigen Rat

Wie sieht das Treffen aus? Anakin ist zum Zeitpunkt der Geschichte natürlich tot, weswegen Rey nicht seiner körperlichen Form, sondern „nur“ seinem Machtgeist begegnet.

Die Jedi ist frustriert darüber, dass sie es nicht schafft, das Lichtschwert – das übrigens früher Anakin gehörte – zu reparieren. Plötzlich sieht sie eine Gestalt auf sich zukommen. Rey geht über die Macht eine Verbindung mit dem Neuankömmling ein und erfährt so von seine Vergangenheit. Ihr wird klar: Anakin Skywalker steht ihr gegenüber.

Der frühere Jedi hat auch gleich ein paar wichtige Ratschläge für Rey. Er wisse, wie es ist, in der Wüste aufzuwachsen und ein hartes Leben zu führen. Er hätte immer alles allein schaffen wollen, was seine Schwäche war.

„Das Böse sucht die Schwachen“, erklärt er Rey. Die Macht würde in jedem anders wirken, und er selbst habe sein Leben lang versucht, sie zu bändigen. Wie wir wissen, ist Anakin der dunklen Seite verfallen, ehe er wieder zum Licht fand. Was er Rey mitgibt, ist ein wichtiger Gedanke, der sie fortan begleitet und sie wachsamer werden lässt.

Seine Worte sorgen für Zuversicht, aber auch Vorsicht, wenn es um die Macht geht. Anschließend verschwindet sein Geist wieder.

Warum war Anakin nicht in den Sequels?

Angesichts des Romans stellt sich die Frage, warum es eine solche Begegnung nicht auch schon in den Sequels gab. Anakins Machtgeist kam schließlich bereits in einem früheren Film vor, nämlich in Episode 6 (in aktuellen Fassungen sogar mit Hayden Christensen als Anakin).

Es hätte durchaus Sinn ergeben, seinen Machtgeist etwa in Episode 7 erscheinen zu lassen. Nicht nur im Zusammenspiel mit Rey wäre das passend. Auch Kylo Ren wäre ein heißer Kandidat für einen Plausch mit Anakin, immerhin ist er großer Bewunderer von Darth Vader und spricht mit dessen Helm.

Anakins Machtgeist hätte ihn vielleicht schon früher zur Vernunft bringen können, oder ihm zumindest eine Warnung mitgegeben, so wie bei Rey. Am Ende mussten wir uns in Episode 9 mit einem kurzen Cameo-Auftritt in Form seiner Stimme zufriedengeben.

Nun seid ihr gefragt: Hättet ihr Anakin gerne schon in den Sequels wiedergesehen? Welche Rolle hätte er in der Geschichte spielen können? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare. Anakin war als Darth Vader zwar ein ziemlich starker Sith-Lord, aber auch sein Weg war nicht frei von Niederlagen: 7 Charaktere aus Star Wars, die Darth Vader im Kampf besiegt haben