7 Charaktere aus Star Wars, die Darth Vader im Kampf besiegt haben

Wer Star Wars kennt, weiß auch, dass Darth Vader zu den mächtigsten Charakteren der Galaxis zählt. Die folgenden Figuren haben es aber geschafft, den starken Sith in die Knie zu zwingen.

Wie wurde die Liste erstellt? Wir haben uns Charaktere aus Star Wars angesehen, die Darth Vader im Kampf begegnet und siegreich daraus hervorgegangen sind. Das bedeutet nicht, dass Vader dabei in irgendeiner Weise gestorben sein muss, er muss nur als klarer Verlierer gelten.

Das zu schaffen, ist schon eine enorme Leistung, immerhin gehört der Sith zu den mächtigsten seiner Art. Für die Liste haben wir Charaktere aus dem Kanon und Legends berücksichtigt. Sie sind in zufälliger Reihenfolge aufgeführt.

Solltet ihr weitere Favoriten haben, die mit Vader den Boden aufgewischt haben, könnt ihr sie uns am Ende gerne in die Kommentare schreiben.

Video starten Marco von Nerdkultur analysiert Darth Vader aus Star Wars Autoplay

Luke Skywalker – Der Sohn schlägt den Vater

Hat Darth Vader besiegt in: Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Beginnen wir mit einem Klassiker, um den wir einfach nicht herumkommen. Am Ende von Episode 6 stellt sich Luke zum wiederholten Mal seinem eigenen Vater im Lichtschwert-Duell. Hier zeigt Luke seine ganze Kraft als Jedi, wobei er nicht locker lässt und seine Schläge derart wuchtig sind, dass Vader unterliegt.

Luke schafft es, den Sith in die Knie zu zwingen, und schlägt ihm die rechte Hand ab. Hinzu kommt, dass Vader wohl auch emotional in den Kampf involviert ist, immerhin muss er sich seinem eigenen Sohn stellen. Luke verschont seinen Vater und tötet ihn nicht, was am Ende dazu führt, dass das Gute in Vader doch noch hervortreten kann und er seinen Sohn vor dem Imperator rettet.