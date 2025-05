10 starke Sith-Lords aus Star Wars, vor denen sogar Yoda Angst hätte

Darth Sion ist aus dem Spiel Knights of the Old Republic II bekannt. Sein Beiname lautet „Lord des Schmerzes“. Sions Körper ist mit Narben übersäht, die durch viele Knochenbrüche entstanden. Der Sith ist nämlich dazu fähig, sich selbst durch die Nutzung von Macht und Hass am Leben zu erhalten.

Wir sehen uns an, welche Stärken die jeweiligen Sith besitzen und ranken sie dementsprechend. Klarerweise sind die Platzierungen rein subjektiv und Interpretationssache. Seid ihr bei einzelnen Plätzen anderer Meinung, oder denkt, wir haben jemanden vergessen, könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben.

In den Filmen von Star Wars gibt es auf der einen Seite die strahlenden Jedi-Ritter, auf der anderen die fiesen Sith-Lords. In unserem Ranking klären wir, wer von den Bösen der Mächtigste ist.

