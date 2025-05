Jeder kennt Yoda aus Star Wars, aber niemand weiß, woher er stammt

Ein Build in Diablo 4 „löscht alles in Qual 4“ ohne Probleme, soll der ideale Dad-Build für alle sein, die Season 8 kurz durchspielen wollen

Besonders auffällig sind die Hände, die aus drei Fingern bestehen, und die Füße, die drei Zehen aufweisen. Aus diesem Grund hat die Spezies auch den Spitznamen „Tridactyl“ erhalten – was so viel heißt wie „Dreifinger“.

Diese Kreaturen sind klein, haben grüne Haut und zeichnen sich dadurch aus, dass sie in den meisten Fällen sehr gut darin sind, die Macht zu benutzen. Sie werden sehr alt, so wie Yoda, der 900 Jahre alt wurde.

Später in der klassischen Trilogie hilft er Luke Skywalker bei seiner Ausbildung zum Jedi, ehe Yoda im Alter von 900 Jahren stirbt. Er ist also eine zentrale Figur, die es erstaunlicherweise fast nicht gegeben hätte.

Seine Rolle in der Geschichte ist sehr wichtig: In der Prequel-Trilogie ist er Teil des Jedi-Rates, gibt weise Ratschläge und kämpft auch selbst gegen mächtige Gegner wie Count Dooku oder den Darth Sidious höchstselbst.

Yoda ist eine der ikonischsten Figuren aus den Filmen von Star Wars. Er und andere Vertreter seines Volkes spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte – trotzdem weiß man erstaunlich wenig über sie. Warum ist das so?

