Wenn man Star Wars: Die Rache der Sith an der richtigen Stelle pausiert, entdeckt man eine mysteriöse Figur

Die Welt von Star Wars ist voller mysteriöser Figuren und Geheimnisse. Auch die Filme verstecken noch einige Details, die man erst Jahrzehnte später entdeckt. In Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith versteckt sich jemand im Hintergrund. Nach 20 Jahren weiß man endlich, wer es ist.

Was ist das für eine Figur? Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith gehört zu den beliebtesten Filmen von Star Wars. Der Weg zur dunklen Seite von Anakin Skywalker fasziniert viele Fans auch 20 Jahre nach dem Release.

Dabei ist der Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan Kenobi das Highlight des Films. Wenn man dabei im richtigen Moment pausiert, kann man eine mysteriöse Person entdecken, doch das ist kein Macht-Geist, sondern ein ganz normaler Typ.

20 Jahre später weiß man endlich, wer die mysteriöse Figur ist

Was ist das für eine mysteriöse Figur? Wenn ihr Die Rache der Sith bei etwa 01:59:03:21 in der Disney+-Version pausiert, dann könnt ihr in einem einzelnen Frame eine Figur hinter Anakin sehen, bevor er vom Droiden losspringt.

20 Jahre später weiß man endlich: Es ist kein Geheimnis im Film, es ist ein normaler Typ. In seinem Special-Effects-Blog erklärt Todd Vaziri, wie diese Szene zustande kam. Todd Vaziri ist ein Spezialist für visuelle Effekte, der an vielen Filmen mitgearbeitet hat. Darunter Transformers, Avatar, Harry Potter und der Feuerkelch und eben an Star Wars: Episode 3.

Hier könnt ihr die Person hinter Anakin sehen. (Bildquelle: fxrant.blogspot.com)

Um herauszufinden, wie dieses Bild entstanden ist, suchte er in Archiven nach Greenscreen-Aufnahmen. Laut ihm dauerte es 24 Stunden, mehrere Terabyte an Aufnahmen durchzusuchen, die gewünschten Daten zu finden und auf ihren Server zu packen.

Er fand die originalen Aufnahmen und sah den Mann, der hinter Anakin steht. Laut ihm sei es wahrscheinlich jemand von dem Stunt-Team gewesen, der keine Robe trug, um sich im Greenscreen zu verstecken. Beim Bearbeiten der Aufnahmen kam es wohl dazu, dass der Kopf des Mannes in der finalen Version nicht entfernt wurde.

Er erklärt, dass man zwar versucht, jede Aufnahme im finalen Produkt perfekt darzustellen und auch im Nachhinein zu kontrollieren. Aber es komme eben zu Fehlern, wenn Tausende von Einstellungen geschaffen werden.

Wenn man ehrlich ist, ist dieser Fehler auch beim regulären Schauen kaum sichtbar. Um den Kopf des Mannes zu sehen, muss man schon wissentlich an der perfekten Stelle pausieren. In der Produktion der Star-Wars-Reihe musste man oft tricksen, auch bei den Lichtschwertern: Die alten Lichtschwerter von Star Wars und Straßenschilder haben etwas gemein und der Trick ist genial