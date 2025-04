Das Imperium wurde nach Episode 3 zur großen Macht in Star Wars, doch wie hat es das geschafft?

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Um Angst zu verbreiten, musste das Imperium nur den Todesstern bauen. Als Superwaffe konnte er verhindern, dass sich ihm Planeten oder größere Armeen widersetzen. Zusammen mit der Propaganda war das eine gute Methode, um die Macht erst einmal zu behalten, doch selbst das hat nicht geholfen, die Rebellen zu besiegen. In Star Wars gab es aber auch Waffen, die noch schlimmer waren als der Todesstern: Eine Waffe in Star Wars ist schlimmer als der Tod, obwohl sie die Feinde unsterblich macht

Palpatine hat quasi das genutzt, was die galaktische Republik aufgebaut hat, und nach seinem Putsch nutzte er diese Strukturen, um sich ein totalitäres System zu bauen. Doch damit das alles so bleibt, muss man auch andere Aspekte stärken.

Blizzard ändert die Season-Belohnungen in Diablo 4 grundlegend, wirft quasi alles raus, was ihr nicht haben wollt

