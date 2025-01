Eine Waffe in Star Wars ist noch schrecklicher als der Todesstern, obwohl Zerstörung nicht ihr Ziel ist

In der Welt von Star Wars gibt es viele Waffen und Erfindungen, die nur für Zerstörung und Krieg gebaut worden sind. Das sieht man auch in den Filmen. Aber einige Personen haben daran kein Interesse, sie wollen nur Leid zufügen. So auch ein Sith-Lord, der eine fürchterliche Waffe gebaut hat.

Um welchen Sith-Lord geht es? Darth Momin lebte über tausend Jahre vor den Ereignissen in Episode 4. Anders als andere Sith-Lords wie Darth Bane waren ihm unendliche Macht und die Kontrolle über das Universum egal. Schon als Kind interessierte ihn schreckliche Kunst.

Aus Leichen oder Tieren baute er schon in jungen Jahren fürchterliche Skulpturen, für die er auch die Macht nutzte. Dafür wurde er eingesperrt, bis er von der Sith Darth Shaa befreit wurde. Sie brachte ihm die Sith-Lehren bei. In einem Duell tötete er seine Meisterin und begann mit dem Bau einer Superwaffe.

Eine Waffe, die gar nicht töten will

Um welche Waffe geht es? Nach dem Tod seiner Meisterin wollte Momin ein ultimatives Kunstwerk erschaffen, dass sogar die dunkle Seite der Macht selbst beeindruckt. Dafür forschte er lange in alten Holocrons und an alten Orten der Sith. Die Macht selbst half ihm dabei.

Er erbaute einen Motor, der eine ganze Stadt beeinflussen konnte. Er wollte seine eigene Macht einfließen lassen, um die Zeit für die Bewohner der Stadt extrem zu verlangsamen und sie der dunklen Seite der Macht auszusetzen. Die würden dann für immer in einem Status von Angst und dauerhafter Schmerzen gefangen sein. Hierbei würde die Stadt auch außer Gefecht gesetzt werden, aber eben durch endlose Folter.

Bevor er die Waffe ausprobieren konnte, wurde er von den Jedi aufgehalten und er starb. In seiner übrig gebliebenen Maske, die aus alten Lichtschwertern gebaut wurde, verblieb aber sein Geist.

Der würde später noch einmal von Darth Vader hinzugezogen werden, um seine Festung auf Mustafar zu bauen. Dabei kam es auch zu einem Duell der beiden Sith, das Vader für sich entscheiden konnte.

Eine andere Waffe der Sith hat ähnlich funktioniert. Uralte Sith entwickelten den Fermata-Käfig, wie Screen Rant berichtet. Das war eine Art Gefängnis, das entwickelt wurde, um gefährliche Feinde einzusperren, die man nicht unbedingt töten kann. Dort sperrte man unter anderem eine KI ein, die das ganze Universum bedroht hat.

Wo kann ich die Geschichte von Darth Momin nachlesen? Er hatte kleine Erwähnungen in diversen Comic-Ausgaben, das meiste bekommt man von ihm aber in der Darth-Vader-Comic-Serie von 2017 in den Ausgaben 21 bis 25 zu sehen. Die gibt es auch im Sammelband Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith Vol. 4. Dort sind Ausgabe 19 bis 25 der Comic-Serie von 2017 enthalten.

