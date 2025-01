Star Wars: Darth Vader hat mehrfach gegen den Imperator rebelliert, nutzte dafür eine Technik aus seiner Kindheit

Viele Comics, Serien, Bücher oder Spiele erweitern die Welt von Star Wars, die durch die Filme entstanden sind. Bis heute erscheinen Werke, die sich mit der Zeit zwischen bestimmten Filmen beschäftigen. In den Comics bekommt vor allem Darth Vader viel Screen-Time. Der hat noch vor Episode 6 mehrfach versucht, gegen seinen Meister vorzugehen.

Worum geht es? In den Filmen sieht man die Transformation von Anakin Skywalker zu Darth Vader in Episode 3: Die Rache der Sith. In den ersten 3 Filmen sieht man den Sith-Lord gar nicht so oft. Verschiedene Comics zeigen aber einiges, was zwischen bestimmten Filmen passiert.

So gefügig wie sich Darth Vader bis zum Verrat am Imperator in Episode 6 zeigt, war er aber gar nicht. Mehrfach versuchte er, gegen den Imperator zu rebellieren. Dafür wollte er sich eine Armee aufbauen, die eher an Anakin Skywalker als an das Imperium erinnert.

Darth Vader baute sich eine Robotarmee – Ganze 3-mal

Was war das für eine Roboterarmee? In der Natur der Sith ist Verrat ein wichtiger Punkt. Die Regel der Zwei zeigt: Ein Schüler verrät seinen Meister und wird dann selbst zum Meister. Bei Palpatine und Vader passierte das in den Filmen nur am Ende in Episode 6. In diversen Comics sah das aber anders aus. Vader plante Verrat, verließ sich aber nicht auf lebendige Verbündete.

Wie Screen Rant zeigt, passiert das beispielsweise im Comic Darth Vader #44: Soldiers for the Schism, der im März 2024 erschienen ist. Dort hilft ihm eine Organisation von Verrätern, die zwar für das Galaktische Imperium sind, aber gegen den Imperator.

Mithilfe der Organisation baut sich Darth Vader eine Droidenarmee auf, die nur auf ihn hört. Das war nicht das einzige Mal, dass sich Vader so eine Armee aufgebaut hat. In der 2015er-Comic-Reihe von Vader baute er sich nach den Ereignissen von Episode 4 eine Armee mit Separatisten-Droiden.

Die hat er sich mit einer Droiden-Fabrik aus Geonosis gebaut. Den dritten Versuch gab es während der Dark-Droid-Comicreihe von Marvel, die zwischen August und Dezember 2023 lief.

Eine Gruppe Droiden versammelte sich, um sich an Darth Vader zu rächen. Das hat aber nicht funktioniert, Vader programmierte die Droiden um und wollte sie als eigene Armee nutzen.

Hatte die Rebellion Erfolg? Wie man von den Filmen weiß, wurde Palpatine erst durch die Hand der Rebellen in Episode 6 aufgehalten. Somit hat es Vader nie geschafft, den Imperator zu besiegen oder zu stürzen. Dazu muss man auch sagen, dass Vader vor Episode 6 immer im Zwiespalt war. Einen gänzlich durchdachten Plan gegen seinen Meister gab es wohl nie.

Sonderlich gestört haben diese Versuche den Imperator wohl auch nie groß. Immerhin liegt Verrat in der Natur der Sith. Das Spannende an den Droiden-Armeen ist aber, dass es zur Vergangenheit von Darth Vader passt, der sich wohl nur auf leblose Verbündete verlassen will.

Als Kind hat Anakin viel an kaputten Droiden herumgebastelt und sie quasi auch zu Freunden gemacht, wie auch mit C3P0. In einer alternativen Geschichte hatte Darth Vader sogar einen eigenen Schüler: Eines der besten Spiele zu Star Wars führte einen mächtigen Charakter ein, der sogar Darth Vader besiegen konnte