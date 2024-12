Ein Film zu Star Wars ist so schlecht, dass sogar Disney versucht ihn zu verstecken – Aber eine neue Serie würdigt ihn

Wahrscheinlich jedes große Franchise hat Stellen in der Historie, die man gerne vergessen oder verdrängen würde. Auch Star Wars hat so einen Film, der sogar schon 1978 erschienen ist. Man kann ihn zwar nicht offiziell schauen, doch die neueste Serie würdigt den Film immerhin mit einem kleinen Detail.

Um welchen Film geht es? 1978 erschien The Star Wars Holiday Special. Dabei geht es um die Familie von Chewbacca, die sich auf eine Art Weihnachtsfest vorbereitet. Obwohl Han, Leia, Luke und die dazugehörigen Darsteller auftauchen, hat es kaum etwas mit dem Star Wars zu tun, was man heute kennt.

Es gibt wirre Tanzsequenzen, schlimme Dialoge und eine schwachsinnige Geschichte. Obwohl es der erste Auftritt von Boba Fett war, gilt der Film als die wohl schlechteste Star-Wars-Produktion aller Zeiten. Laut The Guardian soll George Lucas sogar mal gesagt haben, er hätte jede Kopie des Films zerstört, wenn er gekonnt hätte.

Der Film ist nirgendwo, auch nicht auf Disney+, offiziell erhältlich und soll sich wohl nur durch anfängliche Bootleg-Kopien verbreitet haben, die auch ihren Weg ins Internet gefunden haben. Es scheint so, als würde auch Disney versuchen, den Film für immer zu ignorieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch andere kleine Produktionen wie die beiden Ewok-Filme auf der Plattform erhältlich sind.

Nur die Sequenz mit Boba Fett kann man sich in Form des Kurzfilms Die Geschichte vom treuen Wookie auf Disney+ anschauen.

Doch überraschenderweise würdigt die neue Star-Wars-Serie den alten Film. Wenn ihr in Skeleton Crew aufpasst, könnt ihr eine Hommage an das Special sehen.

Kinder schauen im Star-Wars-Universum wohl seit fast 40 Jahren die gleiche Show

Was kann man in Star Wars: Skeleton Crew sehen? Die neueste Serie im Star-Wars-Universum ist Skeleton Crew. Sie erzählt die Geschichte einer Gruppe Kinder, die einen Jedi-Tempel entdecken und dadurch in ein gefährliches Abenteuer verstrickt werden.

Der Heimatplanet dieser Kinder erinnert an eine futuristische Kleinstadt. An einer Stelle sieht man das Haus vom Kind Neel, das eine Art Elefanten-Alien ist. Dort sieht man seine Geschwister auf der Couch sitzen und die schauen sich ein Hologramm an. Das Hologramm ist eine skurrile Tanzshow mit ungewöhnlichen Kostümen.

Kenner des Holiday Specials werden das Hologramm aber wiedererkennen können. Die Tanzshow stammt nämlich aus dem Film. Auch dort schauen sich die Wookie-Kinder diese Performance an. Dort geht sie noch ein wenig länger.

Und wenn ihr glaubt, dass das schon wirr genug war, dann könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was noch so alles im Holiday Special passiert.

Star Wars ist ein Franchise, das sich oft aus Dingen der Vergangenheit bedient, deswegen ist es auch erfrischend zu sehen, dass man auch die Schattenseiten anerkennt.

Wer sich mehr mit vielleicht vergessenen Produktionen beschäftigen möchte, kann das mit der Star-Wars-Vintage-Collection auf Disney+ machen. Dort findet ihr auch die ziemlich gute Zeichentrickserie zu Clone Wars, die vor der Animationsserie erschien. Das Holiday Special bleibt hingegen wohl der schlechteste Film der Star-Wars-Geschichte: Alle 15 Filme von Star Wars im Ranking