Star Wars: Schon 24 Jahre vor Kylo Ren hatten Han und Leia einen Sohn – Doch er war nie im Kino zu sehen

Schon vor den Sequels, die 2015 starteten, wurde Star Wars fortgesetzt . Das waren aber keine Filme, sondern Bücher, Spiele und Comics. In dieser alternativen Timeline hatten Han und Leia schon einen Sohn und auch er ist irgendwann vom rechten Weg abgekommen.

Der folgende Artikel beschäftigt sich mit einer alternativen Figur und Geschichte, die nicht zum aktuellen Disney-Kanon von Star Wars gehört, wodurch einige Teile sich von der Geschichte der Prequels und Sequels unterscheiden.

Um welchen Charakter geht es? Nach der ersten Trilogie von Star Wars, die 1983 mit Die Rückkehr der Jedi-Ritter endete, folgten vor den Prequels noch etliche Storys, die die Geschichte in einer non-kanonischen Zeitlinie fortgeführt haben. Diese Geschichten nennt man Star Wars Legends.

In dieser Fortsetzung hatten Leia und Han Solo auch Kinder, lange bevor Kylo Ren etabliert wurde. Einem Kind, Jacen Solo, erging es aber ähnlich wie Kylo Ren 24 Jahre später. Das ging sogar so weit, dass er ein Sith-Lord wurde. Er tauchte zum ersten Mal im Buch Erben des Imperiums 1991 auf.

Dazu bestimmt, ein Jedi zu werden

Jacen Solo hatte von Anfang an eine schwierige Kindheit. Schon vor seiner Geburt hatten er und seine Schwester Jaina eine Zielscheibe auf dem Rücken. Durch ihre berühmten Eltern und ihr Macht-Potenzial. So mussten sie von ihrer Familie schon in ganz jungem Alter vor Gefahren wie Thrawn oder Palpatine geschützt werden.

Als Kinder spielten Jacen und Jaina gerne mit der Macht, die sie schon sehr jung nutzen konnten. Deswegen trainierten sie bereits als Kinder, um später die Kräfte eines Jedi haben zu können. In der Zwischenzeit bekamen sie noch einen dritten Bruder: Anakin Solo, benannt nach seinem Großvater.

Sie lernten nicht nur die Lehren der Jedi, sondern auch das Gebiet ihrer Mutter: Diplomatie. Das große Vorbild von Jacen war als Kind stets sein Onkel Luke, der quasi machen konnte, was er wollte und ständig auf Reisen war.

Das Kämpferische wollte er gar nicht. Anders als von seinem Vater Han gewollt, hat ihn Stärke nicht interessiert. Er war ein friedliebender Junge, der gerne mit allerlei Kreaturen gelebt hat.

Trotz einer Entführung, bei der sie von einem ehemaligen Schüler Lukes in der dunklen Seite trainiert worden sind, blieben die 3 Geschwister auf dem aufrechten Weg der Jedi.

Der Weg zur dunklen Seite der Macht

Wie wurde Jacen zum Sith-Lord? Ähnlich wie bei Kylo Ren erlag auch Jacen irgendwann der dunklen Seite der Macht. Das passierte während des Yuuzhan-Vong-Kriegs, mit dem Jacen, durch seine philosophisch-pazifistische Art, ohnehin schon Probleme hatte.

Trotz seiner Vorbehalte trat er einem Team bei, das die Voxyn-Königin erledigen soll, die für die Erschaffung der Voxyn zuständig ist. Diese Kreaturen wurden von den Yuuzhan Vong erschaffen, um Macht-Nutzer zu töten.

Doch diese Mission ging schief und dabei starb tragischerweise auch Anakin, der Bruder von Jacen. Jacen wurde von den Yuuzhan Vong gefangen genommen und dann mehrfach von Vergere gefoltert. Die Sith wollte Jacen als Sith-Schüler gewinnen. Er entkam nach einem Jahr, nahm wieder am Krieg teil und besiegte sogar Onimi, den Yuuzhan Vong, der alle Strippen im Hintergrund gezogen hatte.

Doch trotz seiner heldenhaften Taten blieb der Einfluss seiner Gefangenschaft nicht unbemerkt. 5 Jahre lernte Jacen von mehreren Macht-Sekten. Bei einer sah er eine Vision einer gefährlichen Person, die das Universum bedrohen würde und wollte dies aufhalten.

Seine pazifistische Philosophie änderte sich aber. Er war jetzt überzeugt, dass man für ein gutes Ziel auch Opfer bringen muss.

Der Drang nach Macht und der Weg zum Sith-Lord

Wie ging es weiter? Solo sah weiter in die Zukunft und fand heraus, dass wenn er nicht der Schüler von Lumiya, einer Sith-Meisterin, wird, es dazu führt, dass Luke sterben würde. Das würde das Universum ins Chaos stürzen.

Seine Ansichten wurden immer extremer und sein Weg zur dunklen Seite auch. Dabei spürte er auch den Weg seines Großvaters, Anakin Skywalker, der auch zur dunklen Seite wechselte. Er wurde der Anführer einer Anti-Terroristen-Einheit der Galaktischen Allianz und nutzte diese Position aus, in der auch seine Meisterin ihre Strippen zog.

Er und seine Verbündeten erlangten immer mehr Macht, und Jacen stellte sich gegen seine Familie und gegen die Jedi. In einem entscheidenden Punkt tötete er seine Tante Mara Jade Skywalker, die Frau von Luke. Lumiya nahm den Mord auf sich und Jacen wurde zum neuen Sith-Lord und damit zum Meister Darth Caedus.

Danach bekam er immer mehr politische und kriegerische Macht. Er bildete sogar eine neue Sith-Schülerin aus, nachdem er es nicht schaffen konnte, Ben Skywalker, den Sohn von Luke und Mara, auf seine Seite zu ziehen.

Und wie es für Star Wars üblich ist, kam es zu familiären Problemen. Erst wurde Caedus von der Mutter seiner Tochter verraten und später, in einem finalen Kampf von seiner eigenen Zwillingsschwester getötet. Wie auch bei Darth Vader zeigten sich seine guten Seiten am Ende. Als Geist tauchte er später noch auf, als Luke sich um das Monster Abeloth kümmern wollte.

Wie kann man die Geschichte von Darth Caedus nachlesen? Jacen Solo, bzw. Darth Caedus, ist eine Figur, die in einem Großteil von Legends-Werken thematisiert wurde. Seine Kindheit sieht man in der Young Jedi Knight -Reihe. Die richtigen Anfänge sind in der The New Jedi Order -Reihe und seinen Pfad in die Dunkelheit und damit auch sein Ende in der Legacy of the Force -Reihe.

The New Jedi Order und Legacy of the Force bekommt man noch zu relativ guten Preisen, sogar als englische Hörbücher online. Bei Young Jedi Knight dürfte es deutlich schwerer werden.

Jacen hat viele Parallelen zu dem, was Kylo Ren später gemacht hat.

Beiden Figuren wurde durch die Geburt ein Weg auferlegt, den sie wahrscheinlich nicht haben wollten. Anders als Kylo Ren, wurde Jacen zu einer großen Gefahr für das Universum und sogar ein mächtiger Sith Lord. Ein anderer Sith-Lord aus Star-Wars-Legends war Darth Krayt: Ein Jedi hätte Anakin in Star Wars aufhalten können, doch er wollte seinen Freund nicht verraten