Ein Jedi hätte Anakin in Star Wars aufhalten können, doch er wollte seinen Freund nicht verraten

Star Wars bot vor der Übernahme von Disney viele weitere Werke abseits der Filme. Darunter war auch eine fortgesetzte Geschichte, die nach Episode 6 spielt. Einer der größten Schurken dabei ist Darth Krayt, der seine Ursprünge schon in den Klonkriegen hatte.

Der folgende Artikel beschäftigt sich mit einer Figur und Geschichte, die nicht zum aktuellen Disney-Kanon von Star Wars gehört, wodurch einige Teile sich von der Geschichte der Prequels und Sequels unterscheiden.

Um welche Figur geht es? Vor der Übernahme von Disney wurde das Universum von Star Wars auch außerhalb der Filme erweitert. Dafür gab es Spiele, Bücher und Comics. Daher stammt auch der Charakter Mara Jade oder das böse Wesen Abeloth.

Eine wichtige Figur in Star Wars Legends ist Darth Krayt oder wie er vorher genannt wurde: A’Sharad Hett. Wie Anakin Skywalker wurde auch Hett auf Tatooine geboren. Er war der Sohn eines legendären Sith-Meisters und lebte zusammen bei den Tusken-Räubern.

In jungen Jahren wurde er der Padawan von Ki-Adi-Mundi und später der Dunklen Frau . Er wurde zum Jedi-Meister geschlagen und kämpfte während der Klonkriege auch als General. Doch sein rechtschaffener Weg änderte sich, als er auf Anakin Skywalker traf.

Der erste Schritt auf dem Weg zur dunkeln Seite

Während der Klonkriege traf Hett auf Anakin Skywalker und erfuhr, dass der junge Jedi voller Wut die Tusken-Räuber getötet hatte. In einem Moment der Wut griff Anakin den Tusken-Jedi an, der ihn aber überwältigen konnte. In einem persönlichen Moment zog Hett die Maske ab und beruhigte den Jedi.

Das brutale Töten der Tusken-Räuber behielt Hett aber für sich, da er der Meinung war, dass Anakin seine Gefühle selbst unter Kontrolle bringen könnte.

Hett konnte nach der Übernahme des Senats durch Palpatine und der Order 66 als einer der wenigen Jedi überleben. Um sich zu verstecken, reiste er zurück nach Tatooine und lebte als Anführer eines Tusken-Stamms weiter. Als Hetts-Stamm auf Tattoine die Farm von Owen Lars überfallen wollte, traf er auf Obi-Wan-Kenobi.

Gegen den verlor er und wurde ins Exil geschickt, um Tattoine zu verlassen. Beim Kampf mit Obi-Wan erfuhr er auch, dass Anakin jetzt Darth Vader ist. Dadurch wuchsen Schuldgefühle, die ihn empfänglich für die dunkle Seite gemacht haben.

Während des Exils arbeitete Hett als Kopfgeldjäger, bis er auf einem Planeten ein Sith Holocron fand. Dort wurde er vom Geist der alten Sith-Meisterin XoXaan in der dunklen Seite trainiert, angetrieben durch Rachegefühle.

Der Aufstieg von Darth Krayt

Während seines Trainings verstrich viel Zeit. Als er das Training beendete, war die Schlacht von Endor schon am Ende. Er reiste zu einem unbekannten Planeten, wo ihn die Yuuzuhan Vong, eine Alien-Rasse, gefangen nahm und folterte. Hett erfuhr, dass sie einen Krieg mit der neuen Republik von Luke führen wollten.

Er entkam aus der Gefangenschaft, warnte die Neue Republik aber nicht, was zum Yuuzuhan-Vong-Krieg führte. Innerhalb seiner Gefangenschaft kam er zum Entschluss, dass die Galaxis wieder zusammengeführt werden muss, und zwar so, wie er es will.

Während sich die Neue Republik im Krieg befand, gründete Hett, der jetzt Darth Krayt genannt wird, den neuen Sith-Orden. Dabei änderte er die wichtigste Regel der Sith.

Die Regel des Einen

Lange lebten die Sith nach Der Regel der Zwei. Diese Regel wurde von Darth Bane eingeführt, der die eigenen Kriege im Sith-Orden beenden wollte. Es gab einen Meister und einen Schüler. Darth Krayt änderte das und führte die Regel des Einen ein.

In seinem neuen Orden gibt es einen Sith-Meister an der Spitze. Das wäre er. Unter ihm gibt es mehrere machtbegabte Schüler oder Sith, die sich für ein festes Ziel zusammentun. Darth Krayt will dadurch blinden Gehorsam gewährleisten.

Er schaffte das, was alle Sith wollen

Darth Krayt und seine vielen Anhänger wurden zu einer großen Bedrohung für die neuen Jedi und die Republik. Zwar kämpfte er zusammen mit Luke gegen das Wesen Abeloth, doch seine Bemühungen galten immer seinem Ziel, die Herrschaft zu übernehmen. Das gelang ihm auch. Darth Krayt schaffte es, die Jedi zu besiegen und ein neues Galaktisches Imperium zu gründen.

Durch seine Machtfähigkeiten lebte er deutlich länger als andere Figuren und noch über hundert Jahren nach Episode 6. Dabei kämpfte er regelmäßig gegen Nachfahren der Skywalker.

Ironischerweise passierte mit ihm das, was mit allen Sith-Lords passiert: Einer seiner treuen Schüler verriet und tötete ihn. Zwar wurde er wiederbelebt, doch letztendlich von Cade Skywalker, der 125 Jahre nach Episode 6 lebte, getötet.

Wie kann man die Geschichte von Darth Krayt nachlesen? Er kommt in einzelnen Geschichten als Nebenfigur vor, dazu gehören Clone-Wars-Comics oder das Kenobi-Buch von John Jackson Miller. Seine Hauptzeit als Bösewicht kann man am besten mit den Star-Wars-Legacy-Comics erleben. Leider ist es relativ schwierig oder ziemlich teuer, manche Bände zu bekommen (via youtini.com)

Werden wir Darth Krayt jemals im aktuellen Kanon sehen? Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Zwar bedient sich Disney gerne an Aspekten aus Legends-Werken, da die Geschichte von Darth Krayt aber als Fortsetzung von Episode 6 konzipiert ist, wird Disney sich wohl nicht darauf beziehen.

Disney hat mit ihren Filmen ja schon eine eigene Fortsetzung geliefert. Auch mit Serien zum Star-Wars-Universum ist Disney ganz fleißig. Obwohl das nicht allen Fans gefällt: „Selbst Harry Potter ist mehr Star Wars als dieser Unsinn“ – Das neuste Star Wars von Disney landet Negativrekord