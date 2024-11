Einer der unangenehmsten Momente in Star Wars entstand, weil George Lucas ein großes Problem hatte

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren und nutzen – So geht’s

Dragon Age: The Veilguard – So löst ihr das Statuen-Rätsel und öffnet das Musikzimmer

Schließlich hatte ich ein Problem in dem Kampf zwischen Luke und seinem Vater, weshalb sich [Luke] endlich der dunklen Seite zuwendet und versucht, seinen Vater zu töten. [Regisseur Richard Marquard] versuchte, den Kampf zwischen Luke und Vader auszublenden, und wir kamen zu diesem Punkt unterhalb des Thronsaals, und er sagte: “Weißt du, im Drehbuch steht, dass Vader etwas sagt, das Luke verärgert”, oder so etwas Vages. […] Und wir hatten nicht den eigentlichen Moment, den wir brauchten, bei dem man den Eindruck hat, dass Luke sich versteckt. Er wird ihn nicht bekämpfen. […] Er würde lieber sterben, doch dann bringt ihn etwas dazu, zu kämpfen. […] Und während wir das Drehbuch weiterentwickelten und die Bedeutung von Leia als Schwester herausarbeiteten, hatte ich es direkt vor meiner Nase, und es wurde offensichtlich, dass es Luke provozieren würde, wenn sie sich der dunklen Seite zuwenden würde.

So erklärt Lucas in den Annotated Screenplays aus dem Jahr 1997:

Was war der Grund? George Lucas machte die beiden zu Geschwistern, als er bei der Handlung an einem bestimmten Punkt feststeckte: Luke brauchte die nötige Motivation, um alles im Kampf gegen Darth Vader zu geben und sich von der dunklen Seite der Macht in Versuchung führen zu lassen.

Neue Serie auf Netflix zeigt den Mann, der Wrestler wie The Rock berühmt gemacht hat – Ist so spannend wie ein guter Thriller

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to