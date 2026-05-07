Ein 127 Millionen € teurer Action-Film floppt brutal an der Kasse, spielt nur 0,4 % wieder ein

Ein neuer Action-Film hat zwar eine Menge gekostet, zeigt sich aktuell aber als Niete an der Kinokasse. Dabei sollte er eine episch inszenierte Antwort auf Blockbuster wie Dune sein.

Um welchen Film geht es? Desert Warrior stammt vom britischen Regisseur Rupert Wyatt, wurde aber teils vom saudi-arabischen Medienunternehmen MBC Group produziert und auch dort gedreht.

Mit einem westlichen Regisseur und Cast soll das Projekt wohl die Antwort auf Hollywood sein. Der Film erzählt von Prinzessin Hind, die zur Konkubine des verfeindeten Kisra werden soll. Weil sie darauf aber keine Lust hat, flieht sie gemeinsam mit ihrem Vater.

Die Prinzessin und der König begeben sich in die Wüste, werden aber prompt von den Untertanen Kisras verfolgt. Hilfe finden die Flüchtigen beim Banditen Hanzala, der viel Erfahrung auf dem Schlachtfeld mitbringt.

Mit einer Mischung aus Kampf, Intrigen und Diplomatie soll schließlich der Frieden hergestellt werden. Ob das gelingt? Das wollen aktuell wohl nur wenige Kinozuschauer wissen.

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Kaum jemand möchte den Film sehen

Wie ergeht es Desert Warrior? Der Film soll Berichten von Deadline zufolge rund 150 Millionen US-Dollar, also etwa 127 Millionen € gekostet haben. Damit wäre der Streifen der teuerste, der je in Saudi-Arabien gedreht wurde.

Derzeit sieht es aber nicht annähernd so aus, als könnte Desert Warrior sein Budget einspielen. Laut Box Office Mojo betragen die weltweiten Einnahmen etwa 695.564 US-Dollar (Stand 07.05.2026, 10.00 Uhr). Umgerechnet sind das in etwa 591.298 €. Anders ausgedrückt: Desert Warrior hat gerade mal 0,47 % seines Budgets eingespielt.

Auch bei den Kritiken sieht es nicht gut aus. 18 Reviews auf Rotten Tomatoes kommen auf eine Wertung von 28 %. Über 250 User werten etwas besser und vergeben 60 %.

Gelobt werden die epische Größe des Films und das Setting, jedoch fehle ihm die Eigenständigkeit, die ihn von offensichtlichen Vorbildern wie Lawrence von Arabien oder Dune abhebe.

Auch bekannte Darsteller wie Anthony Mackie (Captain America: Brave New World) oder Ben Kingsley (Schindlers Liste) ändern nichts an der abschließenden Wertung: Desert Warrior sei ein Film, der leider bald vergessen sein wird.

Wann startet Desert Warrior in Deutschland? Derzeit gibt es noch keinen Termin für einen Kinostart hierzulande. Selbst wenn der Film in Deutschland nicht im Kino erscheinen sollte, ist davon auszugehen, dass er früher oder später bei einem Streaming-Dienst landet oder auf DVD bzw. Blu-Ray erscheint.

Hättet ihr trotz der wenig verheißungsvollen Zahlen Lust auf einen Ausflug in die Wüste? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wollt ihr stattdessen etwas sehen, das einhellig gelobt wird, solltet ihr einer Serie auf HBO Max eine Chance geben: Es ist eine der besten Serien der Geschichte: In 6 Folgen erreicht sie mehr als andere Produktionen in vielen Staffeln