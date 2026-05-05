Ein verstecktes Detail aus der 1. Folge von Game of Thrones deutet bereits das düstere Schicksal der Starks an

Wer genau aufpasst, hätte vielleicht schon in der ersten Folge der Serie Game of Thrones ahnen können, dass es bestimmten Charakteren bald schlimm ergehen wird.

Achtung Spoiler: Game of Thrones ist zwar bereits einige Jahre alt, solltet ihr dennoch nichts über Charaktertode erfahren wollen, müsst ihr diesen Artikel überspringen.

Game of Thrones feiert dieses Jahr den 15. Geburtstag, ihr dürft euch also alt fühlen. Schon im Jahr 2011, als die erste Staffel lief, gab in der allerersten Episode ein kleines Detail, das schon damals etwas über das Schicksal der Familie Stark verriet.

Ihr erinnert euch: In Folge 1 kommt König Robert Baratheon mit den Lannisters und seinem Gefolge nach Winterfell, den Hof der Starks. Dort steigt er vom Pferd und begrüßt seinen alten Freund Ned und dessen Familie.

Hier liegt der Teufel im Detail: Denn all jene, die besondere Aufmerksamkeit durch den König erfahren, haben die Serie nicht überlebt.

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Ein schicksalhafter Händedruck

Wie sieht das Detail aus? Robert Baratheon schüttelt Ned Stark, seiner Frau Catelyn und ihrem Sohn Robb die Hand. Dem jüngsten Sohn der Familie, Rickon, streicht der König über das Haar. Die Szene könnt ihr auf YouTube ansehen.

Fans dürften nun bereits erkannt, worauf wir hinauswollen. Richtig, alle Charaktere, die Robert in der Szene berührt haben, sterben im Verlauf der Serie.

Bei Ned Stark ist es schon am Ende von Staffel 1 soweit. Seinen Tod durch Joffrey, beziehungsweise den Henker in Königsmund dürfte wohl kein Zuschauer je vergessen. Catelyn und Robb geht es bei der Roten Hochzeit am Ende von Staffel 3 an den Kragen – ebenfalls eine legendäre Szene, die sogar auf realen Ereignissen basiert.

Der jüngste Stark, Rickon, stirbt erst einige Staffeln später. In Season 6 trifft ihn ein Pfeil, der von Ramsay Bolton geschossen wurde. Tode sind in Game of Thrones keine Seltenheit, und einige sind besonders traurig.

Was ist mit den anderen Starks? Sansa, Arya, und Bran nehmen zwar auch am Empfang des König teils, werden von ihm aber nicht berührt. Sie überleben konsequenterweise die Ereignisse der Serie.

Nun darf spekuliert werden, ob das Detail purer Zufall ist, oder ob die Macher Serie tatsächlich gut verstecktes Foreshadowing betrieben haben.

Auf jeden Fall wäre es eine kreative Art, bereits Tode anzudeuten, ohne zu viel zu verraten. Dass das Ableben einer Figur auf den warmen Händedruck durch den König folgt, also einer freundlichen Geste, ist besonders makaber. Glaubt ihr an den Zufall? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Passend dazu hätten die Charaktere wohl diese Tipps beachten sollen: Eine Studie zeigt, wie man am besten in Game of Thrones überlebt