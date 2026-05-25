Herr der Ringe ist ja cool und so, aber diese 10 Fantasy-Filme solltet ihr wirklich kennen

Fantasy-Filme gibt es zuhauf, doch welche sollten Genre-Fans unbedingt gesehen haben? In dieser Liste findet ihr 10 Tipps abseits des großen Platzhirsches von J.R.R. Tolkien.

In einer Umfrage auf MeinMMO zu euren Interessen im Bereich Filmen und Serien hat die Community das Genre Fantasy auf Platz 1 gewählt. Aus diesem Grund wollen wir euch in diesem Artikel 10 Filme empfehlen, die Fans auf keinen Fall verpassen sollten.

Bevor Tumult ausbricht: Herr der Ringe kommt hier bewusst nicht vor, weil die Verfilmungen von Peter Jackson ohnehin so gut wieder jeder Fantasy-Fan kennt. An dieser Stelle seien die Qualität und die Bedeutung der Trilogie aber kurz gewürdigt.

Den Begriff Fantasy beschränken wir hierbei auch nicht nur auf High Fantasy, sondern weiten ihn aus, sodass auch Genre-Mischungen vorkommen. Die Auswahl ist in zufälliger Reihenfolge und basiert auf der Meinung des Autors. Falls ihr weitere Vorschläge für Fans habt, könnt ihr sie am Ende gerne in die Kommentare schreiben.

Video starten Pan’s Labyrinth – Trailer (Englisch) Autoplay

Pans Labyrinth

Erschienen: 2006

Regie: Guillermo del Toro

Beginnen wir direkt mit einem faszinierenden Beispiel dafür, wie man Fantasyelemente mit der Realität vermischen kann. Pans Labyrinth spielt kurz nach dem Spanischen Bürgerkrieg im Jahr 1944. Das Mädchen Ofelia lebt mit ihrer Mutter und deren neuem Mann, dem faschistischen Hauptmann Vidal, in einer Mühle.

Während in den Wäldern noch Partisanen herumstreifen, begegnet Ofelia fantastischen Kreaturen wie einer Fee und einem Faun. Dem Mädchen wird offenbart, dass sie in Wahrheit die Prinzessin eines unterirdischen Reichs sei. Im Folgenden gilt es, klassisch Fantasy, drei Prüfungen zu bestehen.

Pans Labyrinth ist ein unglaublich fantasievoller und kreativer, aber auch düsterer und politischer Film, der den Schrecken des Faschismus eindrücklich darstellt. Besonders das Design der Figuren, etwa des Pale Man oder des Faun, bleibt in Erinnerung. Guillermo del Toro war seither nie wieder so gut.