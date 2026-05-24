Boomer trifft in Conan Exiles auf die Gen Z, die Spielerfahrung könnte nicht unterschiedlicher ausfallen

Die Enhanced-Version von Conan Exiles lockt die halbe MeinMMO-Redaktion ins Land der Verdammten. Mit dabei: MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz, der als Boomer eine ganz andere Erfahrung genießt als die Jungspunde.

Seit dem Start von Dune: Awakening im Juni 2025 hätte ich nicht gedacht, dass ich noch einmal in die Rolle von Conan schlüpfen werde, um aus dem Exil im Land der Verdammten zu entkommen. Schließlich haben die Funcom-Kreativen jetzt ein neues Baby, um das sie sich kümmern wollen respektive müssen.

Doch dann hauen die Norweger plötzlich die Enhanced-Version raus und schleudern ihr mittlerweile angestaubtes Survival-Abenteuer von 2018 ins Hier und Jetzt, mit schicker Optik, verbesserter Performance und sinnvollen Neuerungen. Auf einen Schlag sieht dieses verdammte Land ganz schön sexy aus.

Und da es zwischen den Playtests von Scars of Honor und Honor of Kings: World (Bericht folgt in der kommenden Woche) ein paar Tage Freiraum gab, startete ich gespannt den Download … nur um mich etwas später auf dem Server wiederzufinden, auf dem auch einige Kollegen zocken.

Video starten Conan Exiles stellt seine Enhanced-Edition mit haufenweise kostenlosen Verbesserungen vor Autoplay

Generationenkonflikt in der Heimat von Conan

Auch wenn wir alle mittlerweile ordentlich Spielzeit in der Enhanced-Version auf dem Buckel haben, ist es bemerkenswert, wie selten wir uns auf dem Server bisher über den Weg gelaufen sind. Dabei wohnen wir sogar auf derselben Insel!

Die Sache ist nur die: Ich bin Papa von zwei Jungs und pflege einen eher boomerigen Lebensstil. Ich stehe also meist mit dem Kleinen früh auf, auch am Wochenende und an Feiertagen, und sitze dann so zwischen 6 und 7 morgens mit dem ersten Kaffee vor dem PC.

Das ist ganz oft genau die Zeit gewesen, zu der einer der Mitüberlebenskämpfer gerade noch online war, um mir einen guten Morgen zu wünschen und sich dann ins Bett zu verabschieden. Sie hatten mal wieder eine Nachtschicht eingelegt, die Verrückten. Während ich schon um 22:30 Uhr im Land der Träume war.

Meine kleine Fischerhütte im Schatten der großen Clan-Festung.

Kaum war der metaphorische Staffelstab übergeben, hatte ich den Server stundenlang nur für mich. Zur regelmäßigen Morgenroutine gehörte es dann erst einmal, zu schauen, was mein Clan über Nacht alles so getrieben hat … schon am zweiten Tag hatten die Jungs eine Dorf-große Festung aus dem Nichts gezaubert, die bereits alles in den Schatten stellt, was ich bei meiner letzten Durchspiel-Session von Conan Exiles auf die Beine gestellt hatte.

Während die Jungspunde also fast jede Nacht Gas geben, eine Metropole in die Welt zimmern und gemeinsam Dungeons rocken, konzentriere ich mich seit Tagen auf den Abschluss der verschiedenen Kapitelziele und gemütliche Solo-Erkundungsausflüge. Daher kann ich aktuell auch nur eine kleine Holzhütte mit Steg am Fluss vorweisen, in der ein Bett, ein Tisch und einige Truhen stehen.

Da sich die Hütte in Spuckreichweite der Festung meines Clans befindet, fällt der Gegensatz sofort ins Auge. Ähnlich wie beim schnuckeligen Haus von Carl Fredricksen aus dem Pixar-Klassiker „Oben“, das von imposanten Hochhäusern umgeben ist. Es passt irgendwie nicht ins Bild … und im Inneren schlawinert ein Boomer durch die Räume.

Die Spielerfahrung von den jungen Kollegen und mir könnten in der Enhanced-Version von Conan Exiles aktuell also kaum unterschiedlicher ausfallen. Es gibt aber auch eine wichtige Gemeinsamkeit: Wir haben tierisch viel Spaß! Manch einer übertreibt es vielleicht sogar ein wenig mit seiner Spielzeit: Ich habe Conan Exiles 8 Jahre nicht angefasst, jetzt hat es fast 50 Stunden in nur einer Woche gefressen