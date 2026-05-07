Ich habe die Alpha von Scars of Honor gespielt und bete, dass der Early Access nicht schon dieses Jahr startet

Beim ersten Playtest auf Steam hat das neue MMORPG Scars of Honor vor allem eines gezeigt: Vor den Entwicklern liegt noch viel Arbeit. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hofft daher auf eine Verschiebung des Early-Access-Starts.

Mein Wunsch für ein neues MMORPG ist eigentlich sehr simpel: Eine Spielerfahrung wie in WoW Classic, aber in einem anderen Setting/Universum, mit moderner Technik, und bitte merzt die damaligen Anfängerfehler von Blizzard aus, etwa beim Klassen- und Ausrüstungs-Design. Dazu gern die eine oder andere eigene Idee, die den Spaß von damals sinnvoll erweitern kann. Das würde mir eigentlich schon reichen.

Scars of Honor könnte zumindest in Teilen in diese Richtung gehen. Es gibt viele Parallelen zu WoW, wie die beiden verfeindeten Fraktionen, der visuelle Comic-Stil, das Themenpark-Angebot aus Dungeons, Quests, Arenen sowie Schlachtfeldern und auch einige bekannte Völker respektive Klassen.

Es finden sich aber auch eigene Ansätze in Scars of Honor, wie die Narben-Karten, die sich auf Fähigkeiten und den Spielstil auswirken sollen, oder die umfangreichen Talentbäume der Klassen, die an Path of Exile erinnern. Im Vorfeld des Tests war der Vorfreude-Pegel bei mir daher auf Anschlag.

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Erster Playtest dämpft die Vorfreude

Nach einigen Stunden im Playtest auf Steam ist meine Vorfreude jedoch spürbar gebremst. Trotz des durchaus sichtbaren Potenzials knarzt es noch an jeder Ecke und zwar so sehr, dass ich den Entwicklern von einem Early-Access-Start in diesem Jahr dringend abraten würde.

Das fängt bereits bei den Quests der spielbaren Region Ondall’s Fall an. Viele sind verbuggt und lassen sich nicht annehmen oder abschließen. Abseits der typischen Kill-, Sammel- und Bring-Aufgaben fehlt es zudem (noch?) an Highlights, die im Gedächtnis bleiben … und an Belohnungen, die motivieren.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.

Am ehesten wirken sich noch die erspielten Erfahrungspunkte aus, die zu Stufenaufstiegen und weiteren Punkten für den Talentbaum belohnen. Narben-Karten habe ich dagegen beispielsweise noch gar nicht freigeschaltet. Ob das ein Bug ist oder so gewollt? Schwer zu sagen beim aktuellen Zustand von Scars of Honor …

Ausrüstungs-Upgrades gab’s indes kaum. Einzig bei der Schmiede konnte ich ein paar Waffen herstellen. Cool: Wer das recht simple Schmiede-Minispiel meistert, erhält eine Klinge von höherer Qualität. Schade, dass der Waldläufer (mit dem ich in der Alpha die meiste Zeit verbracht habe) mit dem epischen Schwert nichts anfangen konnte.

Da die ersten Heiltränke und lebensregenerierendes Bufffood ebenfalls erst nach ein paar Stunden in meinem Inventar landeten, spielten sich die Kämpfe mit den Alpha-Charakteren lange recht zäh. Apropos …

Die Charaktererstellung Beim Herstellen und Ressourcen-Sammeln müsst ihr Minispiele meistern Der Talentbaum vom Druiden Der Pfeilhagel vom Waldläufer macht mit den richtigen Talenten Frostschaden.

Es fehlt noch an Wucht und Tiefe

Ich probierte neben dem Waldläufer auch den Paladin und den Druiden aus. Bei allen Klassen sehe ich durchaus ein solides Fundament für interessante Builds, zudem gefallen mir viele der Angriffseffekte – etwa wenn ein Druide einen Baum beschwört oder wenn eine Bodenfläche plötzlich voller hinderlicher Ranken ist.

Aktuell leiden die Kämpfe jedoch an 2 großen Problemen. Zum Ersten fehlt es an Treffer-Feedback und Wucht. Die Fähigkeiten haben kein Gewicht. Gleichzeitig steuert sich der eigene Charaktere noch spürbar unrund. Zum Zweiten sind die Talentbäume zwar groß, doch können diese das Versprechen spannender Wahlmöglichkeiten noch nicht erfüllen. Sie sind vollgepackt mit passiven Boni und wirken sich noch viel zu wenig auf den Spielstil der Klasse aus.

In der Alpha entpuppt sich jeder PvE-Kampf dadurch als spaßbefreites Schadens- und Heilungswettrennen: Wer fällt zuerst um? Da hilft es auch nicht, wenn Gegner beim Kiten mit dem Waldläufer ständig die Aggro verlieren und sich dadurch vollheilen. Oder wenn das Anvisieren der richtigen Ziele nicht so will, wie es soll. Oder wenn Effekte von Fähigkeiten verbuggt sind. Oder … ihr versteht, worauf ich hinaus will: Es fehlt noch jede Menge Feinschliff.

Mehr als einmal trieb mich übrigens der schnelle Respawn in die Flucht, weil 2 Gegner auf einmal sehr gefährlich sein können. Am besten zieht man in Scars of Honor wohl als Duo oder Trio durch die Welt – wobei einer sich auf Heilung spezialisiert. So kann man dann auch Quests meistern, für die man starke Monster bezwingen soll, gegen die man solo überhaupt keine Chance hat.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:

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Ein MMO fürs Mit- und Gegeneinander

Für diese Art der Kooperation scheint Scars of Honor auch ausgelegt zu sein – und das nicht nur mit Blick auf die Kämpfe. Gleich eine der ersten Quests verlangt etwa, Holz von bestimmten Bäumen zu besorgen. Um das Camp herum stehen jedoch vor allem die großen Varianten, die man nur mit einer Gruppe aus Spielern abholzen kann. Wer die Aufgabe alleine durchziehen will, sucht sich wortwörtlich nen Ast.

Für eine spätere, vergleichbare Aufgabe sollte ich einen bestimmten Rohstoff besorgen. Für diesen gab’s zwar deutlich mehr normale Ressourcen-Adern, die man alleine abbauen kann, doch war die Drop-Rate bei den großen Ressourcen-Punkten deutlich höher. Bei jedem Abbau müssen alle teilnehmenden Spieler dabei jedes Mal das zugehörige Minispiel fürs Abbauen meistern. Das soll die Arbeit von Bots behindern, könnte aber auch viele Spieler schnell nerven.

Anfangs war auf den Alpha-Servern übrigens überall PvP aktiv. Eine Schutzzone gab’s zumindest in dieser spielbaren Region nicht. Wer auf Spieler der feindlichen Fraktion trifft, musste jederzeit mit einem Angriff rechnen. Wie frustrierend das sein kann, musste der Chef-Enwickler höchstselbst erfahren, der während seines Streams von Alpha-Testern regelrecht gegankt wurde.

Erst drohte er mit Bannstrafen und den Wechsel in den Godmode, später ergänzten die Entwickler dann auf den bis dahin verfügbaren Servern die Möglichkeit, PvP für den eigenen Charakter aktivieren oder deaktivieren zu können. Fans von Open-PvP-Pflicht bekamen anschließend einen extra Alpha-Server ohne diese Option spendiert.

Erst wartete ich eine halbe Ewigkeit auf eine Einladung fürs PvP-Schlachtfeld, dann war der instanziierte Spaß auch noch unspielbar.

Viele Fragen bleiben offen

Am 6. Mai 2026 konnte ich dann noch ein frisch freigeschaltetes PvP-Schlachtfeld unsicher machen, bei dem sich 2 Teams um Seelen prügeln, die man zu bestimmten Kontrollbereichen bringen muss, um Punkte zu generieren. Cool: Alle starten mit vergleichbarer Ausrüstung in die Partie. Über Truhen auf der Karte kann man Upgrades finden. Bei einem Charaktertod lässt man die Items aber auch wieder fallen, sodass sich dann die Feinde bedienen können.

Was in der Theorie nach launigen PvP-Runden klingt, war in der Alpha praktisch aber noch unspielbar. Die Lags waren derart schlimm, dass mein Waldläufer meist nichts tat, obwohl ich wie wild in die Tasten hämmerte. Diverse der Aktionen wurden dafür dann nach dem Respawn abgespult, wodurch mein Charakter in der Wiederbelebungszone noch ordentlich Schaden nahm, obwohl weit und breit kein Gegner war.

Wie sich das PvP spielt, wenn die Performance stimmt, kann ich euch also leider nicht sagen. Genauso wenig weiß ich, wie sich die prozedural generierten Dungeons von Scars of Honor spielen. Wie die Entwickler den Fraktionskampf in der offenen Welt begleiten und fördern möchten. In welcher Form man durch seinen Quest-Fortschritt Einfluss auf die Welt nimmt (was zu den Versprechen der Entwickler gehört).

Sprich: Ich habe eigentlich noch gar nicht so viel von Scars of Honor gesehen, und das, was ich spielen durfte, hat sich noch spürbar unfertig angefühlt. Ich bezweifel es stark, dass man in den kommenden Monaten genug Fortschritte erzielen kann, um Ende 2026 eine Early-Access-Version zu veröffentlichen, die den Entwicklern nicht sofort um die Ohren fliegt. Unterm Strich bin ich also ganz bei der Einschätzung von Entenburg, der in seinem Video von vergleichbaren Erfahrungen berichtet: Deutscher YouTuber für MMORPGs zockt erstmals Scars of Honor, sein Fazit dürfte den Devs nicht gefallen