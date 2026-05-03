In ein neues MMORPG auf Steam setze ich große Hoffnungen, jetzt darf ich es erstmals spielen

Willkommen beim MeinMMO-Format „Das spielen wir an diesem Wochenende“. Wir verraten euch, was wir in den freien Tagen spielen und warum ihr genau dieses Spiel aktuell ebenfalls auf dem Schirm haben solltet. In dieser Ausgabe freut sich MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz auf den Erstkontakt mit einem neuen MMORPG.

Das beschäftigt mich dieses Wochenende: Heutzutage passiert es nicht mehr so oft, dass man erstmals in ein spannendes, neues MMORPG reinspielen darf. Sehr schade, für langjährige Genre-Fans macht genau das einen großen Teil der Faszination aus. Entsprechend groß ist meine Vorfreude, an diesem Wochenende das erste Mal in Scars of Honor reinspielen zu dürfen.

Vom 30. April bis zum 11. Mai 2026 läuft auf Steam nämlich der erste Playtest. Spielbar sind unter anderem 6 Völker, 4 Klassen, die frühe Level-Phase in der Region Ondall’s Fall, das Crafting, ein Weltboss und diverse PvP-Inhalte. Natürlich werde ich euch nach dem Playtest hier auf MeinMMO verraten, wie mir Scars of Honor gefallen hat.

Falls ihr es verpasst habt, euch für die erste Testrunde auf Steam anzumelden, kann ich euch beruhigen: In den kommenden Wochen und Monaten sollen noch mehrere weitere Playtests folgen. Spätestens zum Early-Access-Start (einen konkreten Termin gibt’s leider noch nicht) dürfen dann alle Interessierten dank Free2Play-Modell auf die Server.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.



Karsten verfolgt Scars of Honor schon seit einigen Jahren und lange war er skeptisch, ob das was werden kann. Offizielle Videos der Entwickler erinnerten an Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.Karsten verfolgt Scars of Honor schon seit einigen Jahren und lange war er skeptisch, ob das was werden kann. Offizielle Videos der Entwickler erinnerten an alte Fan-Machinimas zu WoW , alles sah nach einem generischen WoW-Klon aus und dann ging auch noch der Kickstarter schief. Doch hat sich das Projekt mit der Zeit zu einem der spannendsten MMORPGs der absehbaren Zukunft gemausert.

Video starten Scars of Honor: Neuer Trailer stimmt auf ersten Playtest auf Steam ein Autoplay

Mehr als eine einfache WoW-Kopie

Was ist das für ein MMORPG? Scars of Honor ist das neue Online-Rollenspiel von Beast Burst Entertainment und mir schon früh durch seine Gemeinsamkeiten mit World of Warcraft aufgefallen. Unter den Flaggen zweier verfeindeter Fraktionen kämpfen Menschen, Zwerge und Elfen gegen Untote sowie Orcs. Humanoide Bären, Schweine und Dämonen sorgen für die besondere Duftnote.

Bei den Klassen finden sich neben Exoten wie Piraten und Mystikern viele alte Bekannte: Krieger, Magier, Assassinen (also Schurken), Druiden, Paladine, Priester, Waldläufer (oder Jäger) und Nekromanten (nun … Hexenmeister). Auch der Grafikstil ist vergleichbar, genauso der Themenpark-Ansatz mit Quests, Dungeons, Raids und PvP.

Scars of Honor soll aber mehr als eine simple WoW-Kopie sein. Zu den Besonderheiten gehören die umfangreichen Talentbäume der Klassen, die mit ihren jeweils mehr als 240 Talenten an Path of Exile erinnern. Dazu kommen die Narben, die man sich etwa während der Level-Phase erspielt. Das sind Perk-Karten, die sich auf den Spielstil auswirken sollen und von denen man stets eine Zufallsauswahl präsentiert bekommt.

Unsere Empfehlung: Wer mal wieder Lust auf ein neues Themenpark-MMORPG westlicher Machart hat, das hier und da sogar recht klar dem großen Vorbild World of Warcraft nacheifert, der sollte Scars of Honor im Auge behalten und sich für die kommenden Playtests auf Steam anmelden.

Da es für den Playtest kein NDA (Verschwiegenheitsklausel) gibt, dürften auf YouTube und Twitch in den kommenden Tagen übrigens allerlei Gameplay-Eindrücke aus dem MMORPG online gehen. Haltet also die Augen offen! Wer schon jetzt mehr zu Scars of Honor erfahren möchte, schaut in unserem Übersichtsartikel vorbei: Scars of Honor könnte das perfekte MMORPG für alle werden, die eine Alternative zu World of Warcraft suchen