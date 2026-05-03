Ein Tipp für 5 Euro macht meine Miniaturen so viel besser, dass ich direkt beim ersten Versuch laut jubeln musste

MeinMMO-Redakteurin Caro freut sich immer, wenn sie ihre Miniatur-Skills weiter ausbauen kann. Dank einer Freundin, die eigentlich in einem anderen Bereich malt, wurde sie auf eine günstige Erweiterung ihrer Tabletop-Hobbybox aufmerksam, auf die sie nicht mehr verzichten will.

Seitdem ich vor ungefähr einem Jahr mit dem Bemalen von Miniaturen begonnen habe, konnte ich auch eine stolze Anzahl von Freundinnen und Freunden für das Hobby begeistern. Erst vor kurzem besuchte mich eine Freundin, von der ich einfach überzeugt war, dass ihr das Bemalen der kleinen Figuren gefallen muss. Die besten Voraussetzungen bringt sie als begeisterte Nail-Art-Künstlerin nämlich bereits mit und, wie sich herausstellte, auch die besten Tools.

Personen, die die Feinmotorik und Geduld für das detaillierte Bemalen von kleinen Flächen wie Fingernägeln beherrschen, können einen deutlich leichteren Einstieg in das ebenso feine Bemalen von Miniaturen haben. Aber, anstatt dass ich ihr mein Wissen vermitteln konnte, war sie diejenige, die mir eine ganz neue, gar überwältigende und einfach wunderbare Offenbarung zeigte: Nail-Art-Pinsel. Einer der besten Tipps, die ich seit dem Einstieg in das Hobby erfahren durfte.

Video starten Offizielle Kampagne von D&D führt Stars aus Baldur’s Gate 3 nach Ravenloft Autoplay

Pinsel, die endlich eines meiner nervigsten Probleme lösen

Bereits bevor ich die hoch angepriesenen Pinsel für Nail-Art selbst testen durfte, war ich eher vorsichtig optimistisch. Ich komme mit meinen bisherigen, nicht allzu teuren Hobby-Pinseln ganz gut zurecht, bis auf ein Problem: Bei den ganz, ganz, ganz feinen Details wollen sie einfach nicht mitmachen.

Scheinbar hätte ich eher auf die Worte meiner Freundin hören sollen, die bereits beim ersten Anblick meiner Pinsel sagte: „Girl … Nein.” Denn, oh mein Gott. Das erste Mal, diese Pinsel zu benutzen, war einfach das, was andere vielleicht als göttliche Fügung bezeichnen mögen.

Ich tauchte die verdammt dünnen Spitzen in ein wenig Farbe, so wie ich es mit einem normalen Pinsel machen würde, setzte an, zog eine Linie … und musste einfach vor Begeisterung schreien.

Hier seht ihr die ersten Linien mit den Nail-Art-Pinseln (die Wackler entstanden beim Schrei.)

So viel Freude für echt günstige Pinsel

Das Großartige an den Pinseln ist, dass sie vergleichsweise nicht nur viel günstiger sind als manch andere Pinsel für Miniaturen (also zumindest das Set mit 5 Pinseln für 4,99 Euro, das meine Freundin mitgebracht hat), sondern auch einfach nicht fransen.

Natürlich sind es keine Pinsel, die für alles an einer Miniatur zum Einsatz kommen, doch vor allem Linien kann man – mit trainierter Ruhe – wirklich ordentlich hinbekommen.

Ich habe mir die Pinsel schnell selbst nachbestellt, da ich sie auch definitiv weiterbenutzen will, wenn meine gute Freundin mich eben nicht jeden Tag besuchen kann. Ich freue mich jedoch sehr darüber, dass wir uns gegenseitig etwas Neues über das Bemalen von Miniaturen beibringen konnten. Vielleicht sollte ich im Gegenzug auch mal meinen Fingernägeln etwas künstlerische Liebe zeigen.

Neben den Nail-Art-Pinseln bin ich auch auf etwas Weiteres, aber Klassischeres des Miniatur- und Tabletop-Hobbies gestoßen: Vegetation. Ob Gräser, Blümchen oder andere Pflanzen, sie haben es mir direkt beim ersten Versuch angetan und es war leichter als erwartet: Mit einfachen Mitteln werden eure Miniaturen noch hübscher, dafür benötigt ihr nicht mal viel Geld oder Skill