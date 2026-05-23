Dead by Daylight schließt den Kreis: Bekommt den Killer, der alles begann

Dead by Daylight bekommt endlich Jason. Nach Jahren des Wartens ist das Spiel kurz davor, die Killer-Sammlung zu komplettieren.

Dead by Daylight steht kurz vor dem 10. Jubiläum des Spiels und ist eines der wenigen Horror-Spiele, das sich über die Jahre gehalten hat, immer besser und komplexer geworden ist. Dabei hatten die Fans schon lange den Wunsch, dass ein ganz bestimmter Killer endlich Teil des asymmetrischen Horror-Games werden sollte. Jetzt wird dieser Wunsch erfüllt – denn niemand Geringeres als Jason Vorhees tritt in den Nebel, um für den Entitus zu morden.

Erst vor kurzem kam “der Erste” zu Dead by Daylight – ein Charakter aus Stranger Things:

Video starten Vecna aus Stranger Things in Dead by Daylight – Der fiese Killer von der anderen Seite

Woher stammt Jason? Jason stammt aus dem Horror-Franchise Freitag der 13., einem klassischen Horror-Slasher-Film, mit dem viele wohl ihre Leidenschaft für grausige Horror-Filme entdeckt haben. Inzwischen mag die Geschichte ein wenig klischeehaft wirken: Eine Gruppe junger Erwachsener reist zu einem gemeinsamen Urlaub in eine abgelegene Waldhütte, um dort eine gute Zeit zu verbringen. Doch sie sind nicht alleine im Wald – denn ein Mörder geht um, der mit erschreckender Brutalität die Besucher terrorisiert und sie einen nach dem anderen tötet.

Jason kommt nach 10 Jahren endlich zu DbD

Warum kommt Jason erst jetzt? Dead by Daylight hat in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, verschiedene Lizenzen für bekannte Killer zu bekommen. Das war bei Stranger Things der Fall, aber auch etwa bei Halloween oder Hellraiser. Im Fall von Freitag der 13. gab es allerdings eine Weile lang ein Konkurrenz-Produkt, das Spiel Friday the 13th, The Game , das allerdings vor einigen Jahren aufgrund von Urheberrechtsstreitigkeiten die fortlaufende Entwicklung einstellen musste.

Den Teaser-Trailer zu Jason seht ihr hier:

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Inzwischen scheinen diese Probleme der Vergangenheit anzugehören, sodass die Rechte-Inhaber neue Deals aushandeln können – und Jason damit endlich seinen Weg in Dead by Daylight findet.

Warum hat Jason alles begonnen ? Schaut man sich die ursprünglichen Killer von Dead by Daylight an, mit denen das Spiel vor 10 Jahren an den Start ging, ist recht offensichtlich, dass es sich bei ihnen um Hommagen an bestehende, beliebte Killer aus dem Genre der Horror-Filme handelt. Während der Hill Billy (Hinterwäldler) eine klare Anspielung auf Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre war, handelte es sich bei dem Trapper (Fallensteller) optisch um eine Anlehnung an Jason.

Welche Fähigkeiten besitzt Jason? Die Fähigkeiten von Jason in Dead by Daylight sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt und werden wohl erst mit dem Start des PTB (Testserver) zu sehen sein. Wenn man allerdings bedenkt, dass Jason in den Filmen immer durch ausufernde Brutalität bekannt war, dürfte das wohl auch in Dead by Daylight der Fall sein. Sobald die Fähigkeiten, Perks und weitere Details bekannt sind, werden wir darüber berichten.

Der Release von Jason ist am 16. Juni 2026. In aller Regel wird ein neuer Killer zuvor für zwei bis drei Wochen auf dem PTB getestet, bis er dann live geht. Daher wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis wir mehr Details zu ihm wissen.

Freut ihr euch bereits auf Jason? Ist das für euch ein Anreiz, mal wieder in Dead by Daylight reinzuschauen, wenn er endlich Teil des Horror-Spiels ist, dessen Fans schon lange auf diesen Zugang warten?

Falls ihr keine Ahnung von den zahlreichen Killer-Charakteren in Dead by Daylight habt, wir haben die meisten von ihnen für euch aufgelistet und verraten, welcher sich am besten für euch eignet.